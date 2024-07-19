Тело бойца СВО достали из могилы в Краснодаре спустя год после похорон

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Зайковское кладбище. Курган , родительский день, могила, крест, зайковское кладбище
Тело покойного бойца спецоперации перезахоронили в его родном городе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Могилу участника специальной военной операции разрыли в Краснодаре. Это произошло через год после похорон старшего лейтенанта Александра Ерина. Теперь он похоронен в родном городе, сообщают журналисты.

«Старшего лейтенанта Александра Ерина не стало 18 июля 2023 года. Офицера похоронили в Краснодарском крае, где он проходил реабилитацию. Ровно год спустя его перезахоронили в родном городе», — передает издание «Вестник». Отмечается, что отпевание состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Офицера проводили в последний путь с воинскими почестями, а в траурном мероприятии участвовали представители местной администрации.

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Могилу участника специальной военной операции разрыли в Краснодаре. Это произошло через год после похорон старшего лейтенанта Александра Ерина. Теперь он похоронен в родном городе, сообщают журналисты. «Старшего лейтенанта Александра Ерина не стало 18 июля 2023 года. Офицера похоронили в Краснодарском крае, где он проходил реабилитацию. Ровно год спустя его перезахоронили в родном городе», — передает издание «Вестник». Отмечается, что отпевание состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Офицера проводили в последний путь с воинскими почестями, а в траурном мероприятии участвовали представители местной администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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