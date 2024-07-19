Общество Тело бойца СВО достали из могилы в Краснодаре спустя год после похорон 19 июля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 + Тело покойного бойца спецоперации перезахоронили в его родном городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Могилу участника специальной военной операции разрыли в Краснодаре. Это произошло через год после похорон старшего лейтенанта Александра Ерина. Теперь он похоронен в родном городе, сообщают журналисты. «Старшего лейтенанта Александра Ерина не стало 18 июля 2023 года. Офицера похоронили в Краснодарском крае, где он проходил реабилитацию. Ровно год спустя его перезахоронили в родном городе», — передает издание «Вестник». Отмечается, что отпевание состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Офицера проводили в последний путь с воинскими почестями, а в траурном мероприятии участвовали представители местной администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Могилу участника специальной военной операции разрыли в Краснодаре. Это произошло через год после похорон старшего лейтенанта Александра Ерина. Теперь он похоронен в родном городе, сообщают журналисты. «Старшего лейтенанта Александра Ерина не стало 18 июля 2023 года. Офицера похоронили в Краснодарском крае, где он проходил реабилитацию. Ровно год спустя его перезахоронили в родном городе», — передает издание «Вестник». Отмечается, что отпевание состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Офицера проводили в последний путь с воинскими почестями, а в траурном мероприятии участвовали представители местной администрации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям