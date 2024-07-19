Тело бойца СВО достали из могилы в Краснодаре спустя год после похорон

Могилу участника специальной военной операции разрыли в Краснодаре. Это произошло через год после похорон старшего лейтенанта Александра Ерина. Теперь он похоронен в родном городе, сообщают журналисты.
«Старшего лейтенанта Александра Ерина не стало 18 июля 2023 года. Офицера похоронили в Краснодарском крае, где он проходил реабилитацию. Ровно год спустя его перезахоронили в родном городе», — передает издание «Вестник». Отмечается, что отпевание состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Офицера проводили в последний путь с воинскими почестями, а в траурном мероприятии участвовали представители местной администрации.
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