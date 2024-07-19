Стало известно, зачем после захоронения раскопали могилу бойца ВС РФ

Могилу бойца СВО разрыли из-за отсутствия данных о нем в больнице

Могилу Ерина раскопали, потому что он до смерти не предоставил данных о себе в учреждение, где проходил лечение после ранения на СВО, заявила Ахмедова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Захоронение участника спецоперации Александра Ерина в Краснодаре раскопали из-за отсутствия данных о нем в госпитале, где боец проходил лечение. Об этом сообщила член СПЧ Марина Ахмедова.

«Попав в госпиталь, боец не сообщил врачам ни о том, что у него есть жена, ни о том, что он родом из Тамбовской области, поэтому Ерина похоронили в Краснодарском крае», — передает « Лентра.ру» слова Ахмедовой. В этом же регионе находился госпиталь, где боец проходил лечение.

Ерин ушел на фронт СВО по поддельной повестке, как сообщила его жена Алена. На самом деле он отправился туда добровольцем. Супруги регулярно звонили друг другу, однако позже боец попал в больницу с множественными осколочными ранениями. Последний Александр и Алена говорили 18 июля 2023 года. В июле 2024 года женщина узнала о том, что военного похоронили в Краснодаре. Перезахоронение и церемония прощания с Александром Ериным прошли 19 июля, теперь его могила находится в родном Первомайске.