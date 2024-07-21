21 июля 2024

CNN: решение Байдена о выходе из гонки хранилось в строжайшем секрете

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден размышлял над этим последние пару дней Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки хранилось в строжайшем секрете. Об этом рассказали американские чиновники.

«Данное заявление о выходе из гонки „хранилось в строжайшем секрете“. Большинство сотрудников штаба Байдена узнали об этом из сообщения президента в соцсети X. Лишь только высокопоставленные сотрудники узнали об этом за несколько минут до публикации», — пишет CNN, ссылаясь на чиновников. Один из них сообщил, что Байден размышлял над этим последние пару дней.

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Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки хранилось в строжайшем секрете. Об этом рассказали американские чиновники. «Данное заявление о выходе из гонки „хранилось в строжайшем секрете“. Большинство сотрудников штаба Байдена узнали об этом из сообщения президента в соцсети X. Лишь только высокопоставленные сотрудники узнали об этом за несколько минут до публикации», — пишет CNN, ссылаясь на чиновников. Один из них сообщил, что Байден размышлял над этим последние пару дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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