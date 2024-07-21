CNN: решение Байдена о выходе из гонки хранилось в строжайшем секрете

22 июля 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Байден размышлял над этим последние пару дней Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки хранилось в строжайшем секрете. Об этом рассказали американские чиновники. «Данное заявление о выходе из гонки „хранилось в строжайшем секрете“. Большинство сотрудников штаба Байдена узнали об этом из сообщения президента в соцсети X. Лишь только высокопоставленные сотрудники узнали об этом за несколько минут до публикации», — пишет CNN, ссылаясь на чиновников. Один из них сообщил, что Байден размышлял над этим последние пару дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки хранилось в строжайшем секрете. Об этом рассказали американские чиновники. «Данное заявление о выходе из гонки „хранилось в строжайшем секрете“. Большинство сотрудников штаба Байдена узнали об этом из сообщения президента в соцсети X. Лишь только высокопоставленные сотрудники узнали об этом за несколько минут до публикации», — пишет CNN, ссылаясь на чиновников. Один из них сообщил, что Байден размышлял над этим последние пару дней.