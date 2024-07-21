CNN: решение Байдена о выходе из гонки хранилось в строжайшем секрете

Байден размышлял над этим последние пару дней
новость из сюжетаБайден вышел из президентской гонки
Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки хранилось в строжайшем секрете. Об этом рассказали американские чиновники.
«Данное заявление о выходе из гонки „хранилось в строжайшем секрете“. Большинство сотрудников штаба Байдена узнали об этом из сообщения президента в соцсети X. Лишь только высокопоставленные сотрудники узнали об этом за несколько минут до публикации», —
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