Предвыборная кампания-2024 стала одной из самых «спокойных» в истории

25 июля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Эксперты назвали предвыборную кампанию-2024 одной из самых спокойных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кампания по выборам губернаторов 2024 года стала одной из самых спокойных в истории российских выборов. Такую оценку ей дал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко во время круглого стола Экспертного института социальных исследований. «Эта кампания — одна из самых спокойных, потому что сегодня тестируются многие главы регионов, идущие на второй срок. Они относились к первому „призыву“ губернаторов „новой волны“, символизировали собой надежду, а теперь они заматерели. Из самых матерых губернаторов я бы выделил Алексея Текслера (Челябинская область), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Владимира Владимирова (Ставропольский Край) и Андрея Чибиса (Мурманская область), которые являются руководителями профильных комиссий Госсовета. На мой взгляд, это тоже показатель статусности. Также я бы выделил Липецкого губера Игоря Артамонова, который тоже задает определенные стандарты управленческого стиля», — считает политолог Минченко. При этом, политический консультант Мария Сергеева отметила, что кампании врио губернаторов проходя ярко и заметно. «Кампании ВРИО отличаются яркими, нестандартными решениями. Губернаторы находят общий язык с разными аудиториями, в том числе молодыми избирателями, не боятся использовать новые подходы. Все, кого поддержал президент — опытные, проверенные политики, эффективные управленцы, которые уже хорошо себя зарекомендовали.», — заявила Сергеева. В сентябре 2024 года избирается 21 губернатор и 13 законодательных собраний. В кампании участвует 55 млн избирателей. По итогам выборов будет распределено 35 тысяч депутатских мандатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кампания по выборам губернаторов 2024 года стала одной из самых спокойных в истории российских выборов. Такую оценку ей дал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко во время круглого стола Экспертного института социальных исследований. «Эта кампания — одна из самых спокойных, потому что сегодня тестируются многие главы регионов, идущие на второй срок. Они относились к первому „призыву“ губернаторов „новой волны“, символизировали собой надежду, а теперь они заматерели. Из самых матерых губернаторов я бы выделил Алексея Текслера (Челябинская область), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Владимира Владимирова (Ставропольский Край) и Андрея Чибиса (Мурманская область), которые являются руководителями профильных комиссий Госсовета. На мой взгляд, это тоже показатель статусности. Также я бы выделил Липецкого губера Игоря Артамонова, который тоже задает определенные стандарты управленческого стиля», — считает политолог Минченко. При этом, политический консультант Мария Сергеева отметила, что кампании врио губернаторов проходя ярко и заметно. «Кампании ВРИО отличаются яркими, нестандартными решениями. Губернаторы находят общий язык с разными аудиториями, в том числе молодыми избирателями, не боятся использовать новые подходы. Все, кого поддержал президент — опытные, проверенные политики, эффективные управленцы, которые уже хорошо себя зарекомендовали.», — заявила Сергеева. В сентябре 2024 года избирается 21 губернатор и 13 законодательных собраний. В кампании участвует 55 млн избирателей. По итогам выборов будет распределено 35 тысяч депутатских мандатов.