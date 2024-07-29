В Венесуэле заявили о вмешательстве в президентские выборы

29 июля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Власти Венесуэлы обвиняют девять латиноамериканских стран в попытке подорвать суверенитет страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Венесуэлы осудило действия группы из девяти латиноамериканских стран, которые, по его мнению, вмешиваются в процесс проведения президентских выборов в стране. Власти Венесуэлы обвиняют эти государства в попытке подорвать суверенитет и право на самоопределение. «Венесуэла осуждает и предупреждает мир о вмешательстве группы иностранных правительств и держав в избирательный процесс, наше право на самоопределение и суверенитет нашей родины», — говорится в заявлении властей, которое передает издание Pagina 12. Среди упомянутых стран — Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Доминиканская Республика. Ранее штаб действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе на президентских выборах. Граждан призвали дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета. Аргентина уже заявила, что не признает победу Мадуро. По словам аргентинского лидера Хавьера Милея, его страна надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа Венесуэлы, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Венесуэлы осудило действия группы из девяти латиноамериканских стран, которые, по его мнению, вмешиваются в процесс проведения президентских выборов в стране. Власти Венесуэлы обвиняют эти государства в попытке подорвать суверенитет и право на самоопределение. «Венесуэла осуждает и предупреждает мир о вмешательстве группы иностранных правительств и держав в избирательный процесс, наше право на самоопределение и суверенитет нашей родины», — говорится в заявлении властей, которое передает издание Pagina 12. Среди упомянутых стран — Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Доминиканская Республика. Ранее штаб действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе на президентских выборах. Граждан призвали дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета. Аргентина уже заявила, что не признает победу Мадуро. По словам аргентинского лидера Хавьера Милея, его страна надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа Венесуэлы, пишет RT.