Путин весьма удивлен покушением на Трампа

01 августа 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин «весьма удивлен» покушением на экс-президента США Дональда Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин был «весьма и весьма удивлен» покушением на экс-президента США Дональда Трампа, поскольку участникам политической борьбы во время выборов должен обеспечиваться высокий уровень безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Можно сказать, что [Путин] был весьма и весьма удивлен [покушением на Трампа], принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединенные Штаты», — сказал Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он добавил, что в «наше время» такие угрозы должны минимизироваться, и что такие покушения никто «не может одобрять». Покушение на Трампа было совершено во время его выступления в штате Пенсильвания, США. Стрелок сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает «360.ru». Несколько очевидцев рассказали в интервью американским изданиям, что видели стрелка до начала стрельбы и предупреждали сотрудников правоохранительных органов, однако те не реагировали. Эту информацию передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин был «весьма и весьма удивлен» покушением на экс-президента США Дональда Трампа, поскольку участникам политической борьбы во время выборов должен обеспечиваться высокий уровень безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Можно сказать, что [Путин] был весьма и весьма удивлен [покушением на Трампа], принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединенные Штаты», — сказал Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он добавил, что в «наше время» такие угрозы должны минимизироваться, и что такие покушения никто «не может одобрять». Покушение на Трампа было совершено во время его выступления в штате Пенсильвания, США. Стрелок сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает «360.ru». Несколько очевидцев рассказали в интервью американским изданиям, что видели стрелка до начала стрельбы и предупреждали сотрудников правоохранительных органов, однако те не реагировали. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».