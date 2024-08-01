Путин весьма удивлен покушением на Трампа

Президент РФ Владимир Путин был «весьма и весьма удивлен» покушением на экс-президента США Дональда Трампа, поскольку участникам политической борьбы во время выборов должен обеспечиваться высокий уровень безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно сказать, что [Путин] был весьма и весьма удивлен [покушением на Трампа], принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединенные Штаты», — сказал Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он добавил, что в «наше время» такие угрозы должны минимизироваться, и что такие покушения никто «не может одобрять».
Покушение на Трампа было совершено во время его выступления в штате Пенсильвания, США. Стрелок сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает «360.ru». Несколько очевидцев рассказали в интервью американским изданиям, что видели стрелка до начала стрельбы и предупреждали сотрудников правоохранительных органов, однако те не реагировали. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.