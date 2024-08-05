В Магадане мужчину посадили на два года за призывы «уничтожать русских»

05 августа 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к двум годам колонии за экстремизм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магадане 42-летнего мужчину приговорили к двум годам колонии за поддержку Украины и призывы «уничтожать русских» в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Житель и уроженец Колымы по имени Виталий Ткаченко, через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских», — передает РИА Новости со ссылкой на силовиков. За это гражданина признали виновным по статье за призывы к экстремизму и приговорили к двум годам колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магадане 42-летнего мужчину приговорили к двум годам колонии за поддержку Украины и призывы «уничтожать русских» в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Житель и уроженец Колымы по имени Виталий Ткаченко, через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских», — передает РИА Новости со ссылкой на силовиков. За это гражданина признали виновным по статье за призывы к экстремизму и приговорили к двум годам колонии.