В Магадане мужчину посадили на два года за призывы «уничтожать русских»

Мужчину приговорили к двум годам колонии за экстремизм
В Магадане 42-летнего мужчину приговорили к двум годам колонии за поддержку Украины и призывы «уничтожать русских» в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Житель и уроженец Колымы по имени Виталий Ткаченко, через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских», — передает РИА Новости со ссылкой на силовиков. За это гражданина признали виновным по статье за призывы к экстремизму и приговорили к двум годам колонии.
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