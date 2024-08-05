В Магадане мужчину посадили на два года за призывы «уничтожать русских»

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Мужчину приговорили к двум годам колонии за экстремизм Фото:

В Магадане 42-летнего мужчину приговорили к двум годам колонии за поддержку Украины и призывы «уничтожать русских» в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Житель и уроженец Колымы по имени Виталий Ткаченко, через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских», — передает РИА Новости со ссылкой на силовиков. За это гражданина признали виновным по статье за призывы к экстремизму и приговорили к двум годам колонии.

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В Магадане 42-летнего мужчину приговорили к двум годам колонии за поддержку Украины и призывы «уничтожать русских» в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Житель и уроженец Колымы по имени Виталий Ткаченко, через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских», — передает РИА Новости со ссылкой на силовиков. За это гражданина признали виновным по статье за призывы к экстремизму и приговорили к двум годам колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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