В Москве экс-главы банка получили до пяти лет за кражу пяти миллиардов рублей

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Экс-руководители Межтопэнергобанка получили сроки за хищение около 5 млрд рублей
Экс-руководители Межтопэнергобанка получили сроки за хищение около 5 млрд рублей Фото:

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными бывших топ-менеджеров Межтопэнергобанка Игоря Грабового и Елену Литвинову в хищении более 4,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно изданию "Коммерсант". 

"Оба фигуранта признаны виновными в хищении из Межтопэнергобанка более 4,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что Грабовой получил пятилетний срок лишения свободы, а Литвинова была приговорена к четырем годам заключения.

Лицензия Межтопэнергобанка была отозвана Банком России в 2017 году. По данным ЦБ, «Межтопэнергобанк» размещал деньги в низкокачественных активах и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, банк выдавал кредиты компаниям, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность, передает RT

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Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными бывших топ-менеджеров Межтопэнергобанка Игоря Грабового и Елену Литвинову в хищении более 4,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно изданию "Коммерсант".  "Оба фигуранта признаны виновными в хищении из Межтопэнергобанка более 4,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что Грабовой получил пятилетний срок лишения свободы, а Литвинова была приговорена к четырем годам заключения. Лицензия Межтопэнергобанка была отозвана Банком России в 2017 году. По данным ЦБ, «Межтопэнергобанк» размещал деньги в низкокачественных активах и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, банк выдавал кредиты компаниям, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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