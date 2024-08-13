В Москве экс-главы банка получили до пяти лет за кражу пяти миллиардов рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными бывших топ-менеджеров Межтопэнергобанка Игоря Грабового и Елену Литвинову в хищении более 4,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно изданию "Коммерсант".
"Оба фигуранта признаны виновными в хищении из Межтопэнергобанка более 4,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что Грабовой получил пятилетний срок лишения свободы, а Литвинова была приговорена к четырем годам заключения.
Лицензия Межтопэнергобанка была отозвана Банком России в 2017 году. По данным ЦБ, «Межтопэнергобанк» размещал деньги в низкокачественных активах и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, банк выдавал кредиты компаниям, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность, передает RT.
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