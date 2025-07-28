В Москве убирают скандальную скульптуру в виде камней

В центре Москвы начался демонтаж скандальной скульптуры «Большая глина №4», созданной швейцарским художником Урсом Фишером. Объект, который с 2021 года находился напротив Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной, разбирают по частям. Об этом сообщили журналисты
«В Москве начали убирать скульптуру „Большая глина №4“», — сообщили НТВ. Смена экспозиции происходит согласно программе «ГЭС-2» и запланирована заранее. На месте скульптуры поставят новый объект современного искусства.
«Большая глина №4» была создана Урсом Фишером в 2013–2014 годах и символизировала, по замыслу автора, процесс созидания и творческого поиска. До появления в Москве монумент выставлялся в Нью-Йорке и Флоренции, а столичным жителям стала доступна летом 2021 года. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию общественности и неоднократно становилась предметом споров среди москвичей и экспертов.
Скульптура еще в 2021 году стала предметом обсуждения. Некоторые сравнивали ее с фикалиями.
Имя Урса Фишера прочно закрепилось в мировом художественном сообществе, его работы признаны одними из наиболее значимых в современном искусстве. Чаще всего Фишера характеризуют как скульптора и автора инсталляций, поскольку именно в этих жанрах он последовательно ломает устоявшиеся нормы, предвзятые представления и традиционные подходы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.