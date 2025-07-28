В Москве убирают скандальную скульптуру в виде камней

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У «ГЭС-2» сносят скульптуру «Большую глину №4»
У «ГЭС-2» сносят скульптуру «Большую глину №4» Фото:

В центре Москвы начался демонтаж скандальной скульптуры «Большая глина №4», созданной швейцарским художником Урсом Фишером. Объект, который с 2021 года находился напротив Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной, разбирают по частям. Об этом сообщили журналисты

«В Москве начали убирать скульптуру „Большая глина №4“», — сообщили НТВ. Смена экспозиции происходит согласно программе «ГЭС-2» и запланирована заранее. На месте скульптуры поставят новый объект современного искусства.

«Большая глина №4» была создана Урсом Фишером в 2013–2014 годах и символизировала, по замыслу автора, процесс созидания и творческого поиска. До появления в Москве монумент выставлялся в Нью-Йорке и Флоренции, а столичным жителям стала доступна летом 2021 года. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию общественности и неоднократно становилась предметом споров среди москвичей и экспертов.

Скульптура еще в 2021 году стала предметом обсуждения. Некоторые сравнивали ее с фикалиями.

Имя Урса Фишера прочно закрепилось в мировом художественном сообществе, его работы признаны одними из наиболее значимых в современном искусстве. Чаще всего Фишера характеризуют как скульптора и автора инсталляций, поскольку именно в этих жанрах он последовательно ломает устоявшиеся нормы, предвзятые представления и традиционные подходы.

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В центре Москвы начался демонтаж скандальной скульптуры «Большая глина №4», созданной швейцарским художником Урсом Фишером. Объект, который с 2021 года находился напротив Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной, разбирают по частям. Об этом сообщили журналисты «В Москве начали убирать скульптуру „Большая глина №4“», — сообщили НТВ. Смена экспозиции происходит согласно программе «ГЭС-2» и запланирована заранее. На месте скульптуры поставят новый объект современного искусства. «Большая глина №4» была создана Урсом Фишером в 2013–2014 годах и символизировала, по замыслу автора, процесс созидания и творческого поиска. До появления в Москве монумент выставлялся в Нью-Йорке и Флоренции, а столичным жителям стала доступна летом 2021 года. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию общественности и неоднократно становилась предметом споров среди москвичей и экспертов. Скульптура еще в 2021 году стала предметом обсуждения. Некоторые сравнивали ее с фикалиями. Имя Урса Фишера прочно закрепилось в мировом художественном сообществе, его работы признаны одними из наиболее значимых в современном искусстве. Чаще всего Фишера характеризуют как скульптора и автора инсталляций, поскольку именно в этих жанрах он последовательно ломает устоявшиеся нормы, предвзятые представления и традиционные подходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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