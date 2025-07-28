В Госдуме указали на новый шаг Азербайджана против России

Затулин: поставки азербайджанского газа на Украину направлены на поддержку ВСУ
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Азербайджан поставками газа поддерживает Киев в конфликте с Россией
Азербайджан поставками газа поддерживает Киев в конфликте с Россией Фото:

Решение Азербайджана начать поставки газа на Украину является поддержкой Киева, которые в конфликте с РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. 

«Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, находится в конфликте с Российской Федерацией. Так и надо оценивать это решение», — заявил Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру». 

По словам депутата, в Азербайджане подобные действия объясняют многовекторной политикой. Вместе с тем он отметил, что в последнее время направления, которые противоречат российской позиции, становятся все более заметными. Затулин подчеркнул, что заключенное между Баку и Киевом соглашение о поставках газа отражает обострение самостоятельного курса Азербайджана на международной арене.

Затулин отметил, что это не означает отказ Азербайджана от стремления извлекать пользу из взаимодействия с Россией при благоприятной возможности. Такие попытки действительно предпринимаются. Однако получение выгоды в отношениях с Москвой играет лишь второстепенную роль для внешнеполитического курса Азербайджана, уверен он. 

Украина впервые начнет получать газ из Азербайджана с 28 июля. Тестовая поставка осуществляется маршрутом Болгария — Румыния — украинская граница. 

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Решение Азербайджана начать поставки газа на Украину является поддержкой Киева, которые в конфликте с РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.  «Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, находится в конфликте с Российской Федерацией. Так и надо оценивать это решение», — заявил Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру».  По словам депутата, в Азербайджане подобные действия объясняют многовекторной политикой. Вместе с тем он отметил, что в последнее время направления, которые противоречат российской позиции, становятся все более заметными. Затулин подчеркнул, что заключенное между Баку и Киевом соглашение о поставках газа отражает обострение самостоятельного курса Азербайджана на международной арене. Затулин отметил, что это не означает отказ Азербайджана от стремления извлекать пользу из взаимодействия с Россией при благоприятной возможности. Такие попытки действительно предпринимаются. Однако получение выгоды в отношениях с Москвой играет лишь второстепенную роль для внешнеполитического курса Азербайджана, уверен он.  Украина впервые начнет получать газ из Азербайджана с 28 июля. Тестовая поставка осуществляется маршрутом Болгария — Румыния — украинская граница. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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