Украинец с тремя пальцами рассказал, как стал пулеметчиком ВСУ

Инвалид третьей группы был мобилизован в украинские Вооруженные Силы и определен на должность пулеметчика, несмотря на отсутствие двух пальцев на руке. Об этом рассказал сам пулеметчик, украинский военнопленный Вадим Гаврощенко.
«Дали мне пулемет, сказали: „На, будешь пулеметчиком“», — заявил Гаврощенко РИА Новости. Мужчина лишился пальцев еще в детстве, несмотря на инвалидность третьей группы, полиция отправила его в военкомат, так как по новому украинскому закону все отсрочки являются недействительными.
После прохождения медицинской комиссии пулеметчика все же признали пригодным к военной службе и отправили служить в 151-ю бригаду ВСУ. Впоследствии Гаврощенко попал в плен в районе села Прогресс в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.