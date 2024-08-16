Украинец с тремя пальцами рассказал, как стал пулеметчиком ВСУ

На Украине мобилизовали инвалида с тремя пальцами и определили в пулеметчики
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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, пулемет, пулеметчик
Украинские военкомы мобилизовали инвалида третьей группы без двух пальцев Фото:
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Инвалид третьей группы был мобилизован в украинские Вооруженные Силы и определен на должность пулеметчика, несмотря на отсутствие двух пальцев на руке. Об этом рассказал сам пулеметчик, украинский военнопленный Вадим Гаврощенко.

«Дали мне пулемет, сказали: „На, будешь пулеметчиком“», — заявил Гаврощенко РИА Новости. Мужчина лишился пальцев еще в детстве, несмотря на инвалидность третьей группы, полиция отправила его в военкомат, так как по новому украинскому закону все отсрочки являются недействительными.

После прохождения медицинской комиссии пулеметчика все же признали пригодным к военной службе и отправили служить в 151-ю бригаду ВСУ. Впоследствии Гаврощенко попал в плен в районе села Прогресс в ДНР.

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Инвалид третьей группы был мобилизован в украинские Вооруженные Силы и определен на должность пулеметчика, несмотря на отсутствие двух пальцев на руке. Об этом рассказал сам пулеметчик, украинский военнопленный Вадим Гаврощенко. «Дали мне пулемет, сказали: „На, будешь пулеметчиком“», — заявил Гаврощенко РИА Новости. Мужчина лишился пальцев еще в детстве, несмотря на инвалидность третьей группы, полиция отправила его в военкомат, так как по новому украинскому закону все отсрочки являются недействительными. После прохождения медицинской комиссии пулеметчика все же признали пригодным к военной службе и отправили служить в 151-ю бригаду ВСУ. Впоследствии Гаврощенко попал в плен в районе села Прогресс в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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