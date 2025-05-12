До полумиллиона рублей: адвокат объяснил, чем поплатится Крид за рекламу алкоголя

Адвокат Тонкий: Криду грозит крупный штраф за пропаганду алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Егор Крид не комментирует скандал
Егор Крид не комментирует скандал Фото:

Певцу Егору Криду может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей за пропаганду алкоголя. Об этом в разговоре с URA.RU заявил адвокат Евгений Тонкий.

«За незаконную рекламу алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.  Так, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Таким образом, Егор Крид может быть привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе с назначением наказания в виде административного штрафа», — объяснил собеседник агентства.

На Крида возбудили дело за рекламу алкоголя в клипе CowBoys. Увиденный виски в кадре возмутил жителя Санкт-Петербурга, который и пожаловался в ФАС, отметив, что не увидел в клипе маркировки рекламы. А это является нарушением закона о рекламе.

«Статьей 21 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ „О рекламе“ предусмотрены значительные ограничения в отношении рекламы алкогольной продукции. В частности, реклама алкогольной продукции не должна размещаться в телепрограммах, а также в Интернете», — сообщил Тонкий.

Представитель Крида, в свою очередь, пояснила, что они не дают никаких комментариев. Артист уже не первый раз оказывается в ситуации, которая нарушает российское законодательство. В 2023 году его также хотели привлечь за рекламу нелегальных онлайн-казино.

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Певцу Егору Криду может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей за пропаганду алкоголя. Об этом в разговоре с URA.RU заявил адвокат Евгений Тонкий. «За незаконную рекламу алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.    Так, нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Таким образом, Егор Крид может быть привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе с назначением наказания в виде административного штрафа», — объяснил собеседник агентства. На Крида возбудили дело за рекламу алкоголя в клипе CowBoys. Увиденный виски в кадре возмутил жителя Санкт-Петербурга, который и пожаловался в ФАС, отметив, что не увидел в клипе маркировки рекламы. А это является нарушением закона о рекламе. «Статьей 21 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ „О рекламе“ предусмотрены значительные ограничения в отношении рекламы алкогольной продукции. В частности, реклама алкогольной продукции не должна размещаться в телепрограммах, а также в Интернете», — сообщил Тонкий. Представитель Крида, в свою очередь, пояснила, что они не дают никаких комментариев. Артист уже не первый раз оказывается в ситуации, которая нарушает российское законодательство. В 2023 году его также хотели привлечь за рекламу нелегальных онлайн-казино.
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© Служба новостей «URA.RU»
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