Трамп заявил о том, что может прилететь в Стамбул 15 мая

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Президент США Дональд Трамп заявил, что думает о возможности прилететь в Стамбул, где могут встретиться представители РФ и Украины. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
Возможный визит американского лидера может состояться 15 мая. Трансляцию выступления Трампа вел американский телеканал Fox News.
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