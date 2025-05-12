«Коммерсант»: покинувшего Россию банкира Пугачева могут осудить на 14 лет

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Сергею Пугачеву грозит 14 лет колонии заочно
Сергею Пугачеву грозит 14 лет колонии заочно Фото:

Экс-главе обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергею Пугачеву грозит 14-летний срок заключения. Об этом стало известно в ходе судебного процесса, который проходит в Тверском суде Москвы в заочном режиме.

Бывший глава МПБ обвиняется в хищении из кредитного учреждения суммы в 28,7 млрд рублей и в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу на 64,5 млрд рублей. «В ходе прений гособвинитель из Генпрокуратуры, сочтя вину подсудимого полностью доказанной, запросил для него путем частичного сложения наказаний весьма внушительный срок — 14 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима», — пишет «Коммерсант».

Сергей Пугачев покинул Россию в 2011 году и в настоящее время находится в международном розыске. Он был заочно арестован Басманным райсудом Москвы в мае 2014 года. В случае утверждения приговора, Генеральная прокуратура России может обратиться с запросом о выдаче Пугачева для исполнения наказания в страну его текущего пребывания.

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Экс-главе обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергею Пугачеву грозит 14-летний срок заключения. Об этом стало известно в ходе судебного процесса, который проходит в Тверском суде Москвы в заочном режиме. Бывший глава МПБ обвиняется в хищении из кредитного учреждения суммы в 28,7 млрд рублей и в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу на 64,5 млрд рублей. «В ходе прений гособвинитель из Генпрокуратуры, сочтя вину подсудимого полностью доказанной, запросил для него путем частичного сложения наказаний весьма внушительный срок — 14 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима», — пишет «Коммерсант». Сергей Пугачев покинул Россию в 2011 году и в настоящее время находится в международном розыске. Он был заочно арестован Басманным райсудом Москвы в мае 2014 года. В случае утверждения приговора, Генеральная прокуратура России может обратиться с запросом о выдаче Пугачева для исполнения наказания в страну его текущего пребывания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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