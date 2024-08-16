За месяц до вторжения ВСУ в Курскую область некоторые из украинских военных были направлены в Англию для обучения ведению боя в городских условиях. Об этом сообщает The Times.
«За месяц до того, как их [ВСУ] отправили в Курскую область, некоторые члены подразделения были направлены в Англию. Они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами [ведению боев в городских условиях]», — пишет газета. В материале журналисты ссылаются на слова военного, который принимал участие во вторжении в Курскую область.
Украина атаковала российский регион 6 августа. Сейчас продвижение ВСУ остановлено. ВС РФ постепенно освобождают населенные пункты, захваченные Киевом. Страны Запада официально заявляли, что разрешают Киеву использовать все имеющееся у него вооружение для атаки по российским территориями.
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