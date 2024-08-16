Британия заранее готовила ВСУ к вторжению в Курскую область

Times: солдат ВСУ обучали боям в городе за месяц до вторжения в Курскую область
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, пожарище, руины, трофеи, днр, разрушения, зачистка, последствия взрыва, танк, всу, последствия обстрела, волноваха, z войска, разбитая техника
ВСУ обучались боям в городской застройке в Британии за месяц до вторжения в Курскую область, пишет The Times Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

За месяц до вторжения ВСУ в Курскую область некоторые из украинских военных были направлены в Англию для обучения ведению боя в городских условиях. Об этом сообщает The Times.

«За месяц до того, как их [ВСУ] отправили в Курскую область, некоторые члены подразделения были направлены в Англию. Они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами [ведению боев в городских условиях]», — пишет газета. В материале журналисты ссылаются на слова военного, который принимал участие во вторжении в Курскую область.

Украина атаковала российский регион 6 августа. Сейчас продвижение ВСУ остановлено. ВС РФ постепенно освобождают населенные пункты, захваченные Киевом. Страны Запада официально заявляли, что разрешают Киеву использовать все имеющееся у него вооружение для атаки по российским территориями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За месяц до вторжения ВСУ в Курскую область некоторые из украинских военных были направлены в Англию для обучения ведению боя в городских условиях. Об этом сообщает The Times. «За месяц до того, как их [ВСУ] отправили в Курскую область, некоторые члены подразделения были направлены в Англию. Они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами [ведению боев в городских условиях]», — пишет газета. В материале журналисты ссылаются на слова военного, который принимал участие во вторжении в Курскую область. Украина атаковала российский регион 6 августа. Сейчас продвижение ВСУ остановлено. ВС РФ постепенно освобождают населенные пункты, захваченные Киевом. Страны Запада официально заявляли, что разрешают Киеву использовать все имеющееся у него вооружение для атаки по российским территориями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...