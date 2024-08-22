Политолог объяснил, зачем Путин полетел в Чечню на фоне агрессии ВСУ под Курском

Политолог Мартынов: визит Путина в Чечню является символическим

22 августа 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетил Чечню на фоне атак украинских ДРГ в Курской области Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости Визит президента РФ Владимира Путина в Чеченскую Республику является символическим на фоне террористических атак ВСУ в Курской области. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. Он отметил, что 20 лет назад на территорию республики также вторглись террористы. «Визит Путина в Чеченскую Республику — это знаковое событие, особенно на фоне террористической атаки на Курское приграничье со стороны ВСУ. Важно понимать, что украинские бандиты и стоящие за ними заказчики с Запада — это по сути такие же международные террористы, что и 20 лет назад», — передает Life.ru слова политолога. Он добавил, что 20 лет назад, во время Второй Чеченской войны, Россия также боролась с терроризмом. Мартынов упомянул, что и тогда террористов спонсировала НАТО, только об этом мало кто знал. Сейчас же страны-члены НАТО открыто оказывают военную поддержку Украине. Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа в рамках своего рабочего визита по Северному Кавказу. Это первый его визит с 2011 года. Накануне российский лидер посетил школу №1 в Беслане (Северная Осетия), где 1—3 сентября 2004 года произошел теракт, жертвами которого стали больше 300 человек. Он возложил цветы на мемориальном кладбище «Город ангелов», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит президента РФ Владимира Путина в Чеченскую Республику является символическим на фоне террористических атак ВСУ в Курской области. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. Он отметил, что 20 лет назад на территорию республики также вторглись террористы. «Визит Путина в Чеченскую Республику — это знаковое событие, особенно на фоне террористической атаки на Курское приграничье со стороны ВСУ. Важно понимать, что украинские бандиты и стоящие за ними заказчики с Запада — это по сути такие же международные террористы, что и 20 лет назад», — передает Life.ru слова политолога. Он добавил, что 20 лет назад, во время Второй Чеченской войны, Россия также боролась с терроризмом. Мартынов упомянул, что и тогда террористов спонсировала НАТО, только об этом мало кто знал. Сейчас же страны-члены НАТО открыто оказывают военную поддержку Украине. Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа в рамках своего рабочего визита по Северному Кавказу. Это первый его визит с 2011 года. Накануне российский лидер посетил школу №1 в Беслане (Северная Осетия), где 1—3 сентября 2004 года произошел теракт, жертвами которого стали больше 300 человек. Он возложил цветы на мемориальном кладбище «Город ангелов», передает «Национальная служба новостей».