«Разыгрывает детскую карту»: Захарова прокомментировала историю Зеленского о «десятках тысяч детей»

Киевский режим не предоставляет данных о десятках тысяч детей, которых якобы похитила Россия в ходе украинского конфликта, а Владимир Зеленский лишь манипулирует темой детей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если у киевского режима есть данные о неких десятках тысяч (разыскиваемых — ред.) украинских детей, почему же они до сих пор не представлены?.. Они публикуют персональные данные [российских] детей, в частности, (украинский сайт) „Миротворец“* (экстремистский ресурс) это делает регулярно. Почему же они не публикуют данные тех детей, которых якобы разыскивают? Потому что они разыгрывают эту карту, они разыгрывают „детскую карту“», — сказала Захарова на брифинге по внешнеполитическим вопросам. Трансляция ведется в telegram-канале МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что Россия активно работает над воссоединением детей с их родителями, разлученных из-за конфликта. Она сказала, что в РФ предпринимаются все необходимые меры для возвращения разлученных детей к их родным, и что такой механизм воссоединения семей давно налажен и успешно функционирует.
Представитель добавила, что Зеленский об этом должен знать, поскольку по данному вопросу ведутся прямые контакты уполномоченных лиц России с украинской стороной. «Итог этой работы на сегодня выглядит следующим образом: 115 несовершеннолетних воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах, а в Россию вернулись 28 детей», — заявила Захарова.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже вернула 1600 детей, которых, по его утверждению, «похитила Россия». В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что несмотря на заявления Киева о «десятках тысяч похищенных детей», на встрече в Стамбуле украинская сторона смогла предоставить список лишь из 339 фамилий. По словам дипломата, в ходе предварительной проверки выяснилось, что 50 из указанных детей никогда не пересекали российскую границу, а достоверность остальных данных в настоящее время уточняется.
