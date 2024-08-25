В Воронежской области прекратилась детонация, жителям разрешили вернуться

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Губернатор Воронежской области заявил о ликвидации детонации в Острогожском районе
Губернатор Воронежской области заявил о ликвидации детонации в Острогожском районе Фото:

Детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожары потушены, жителям разрешили вернуться в их населенные пункты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. 

В настоящее время продолжается оценка ущерба и осмотр имущества. На данный момент известно о повреждении ряда дачных домов и автомобиля.  

Также Гусев упомянул, что в двух населенных пунктах региона все еще проводятся действия по обследованию территории. Въезд в эти пункты пока запрещен. 

Ранее губернатор Воронежской области сообщал о введении режима ЧС в трех поселениях региона из-за атаки украинских БПЛА. За ночь с 23 на 24 августа российское ПВО сбило пять дронов ВСУ. По словам Гусева, было эвакуировано 200 человек.

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Детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожары потушены, жителям разрешили вернуться в их населенные пункты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале.  В настоящее время продолжается оценка ущерба и осмотр имущества. На данный момент известно о повреждении ряда дачных домов и автомобиля.   Также Гусев упомянул, что в двух населенных пунктах региона все еще проводятся действия по обследованию территории. Въезд в эти пункты пока запрещен.  Ранее губернатор Воронежской области сообщал о введении режима ЧС в трех поселениях региона из-за атаки украинских БПЛА. За ночь с 23 на 24 августа российское ПВО сбило пять дронов ВСУ. По словам Гусева, было эвакуировано 200 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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