В Воронежской области прекратилась детонация, жителям разрешили вернуться

Детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожары потушены, жителям разрешили вернуться в их населенные пункты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале.
В настоящее время продолжается оценка ущерба и осмотр имущества. На данный момент известно о повреждении ряда дачных домов и автомобиля.
Также Гусев упомянул, что в двух населенных пунктах региона все еще проводятся действия по обследованию территории. Въезд в эти пункты пока запрещен.
Ранее губернатор Воронежской области сообщал о введении режима ЧС в трех поселениях региона из-за атаки украинских БПЛА. За ночь с 23 на 24 августа российское ПВО сбило пять дронов ВСУ. По словам Гусева, было эвакуировано 200 человек.
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