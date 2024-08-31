ФСБ: за лето в 51 регионе задержали почти три сотни нелегальных оружейников

ФСБ: за лето в 51 регионе пресекли деятельность 288 незаконных оружейников
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ФСБ изъяли у нелегальных оружейников почти 500 килограммов взрывчатки
ФСБ изъяли у нелегальных оружейников почти 500 килограммов взрывчатки Фото:

Этим летом силовики задержали почти 300 нелегальных оружейников в 51 регионе России, от Калининграда до Сахалина, включая Москву, Крым и новые регионы. Об этом рассказали в ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там добавили, что было изъято 586 единиц огнестрельного оружия и более 467 килограммов взрывчатки.

Прекращена деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В июне-июле 2024 года в 51 регионе проведены оперативно-розыскные мероприятия, отметили в ФСБ.

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Этим летом силовики задержали почти 300 нелегальных оружейников в 51 регионе России, от Калининграда до Сахалина, включая Москву, Крым и новые регионы. Об этом рассказали в ФСБ. «ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там добавили, что было изъято 586 единиц огнестрельного оружия и более 467 килограммов взрывчатки. Прекращена деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В июне-июле 2024 года в 51 регионе проведены оперативно-розыскные мероприятия, отметили в ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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