ФСБ: за лето в 51 регионе задержали почти три сотни нелегальных оружейников

Этим летом силовики задержали почти 300 нелегальных оружейников в 51 регионе России, от Калининграда до Сахалина, включая Москву, Крым и новые регионы. Об этом рассказали в ФСБ.
«ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там добавили, что было изъято 586 единиц огнестрельного оружия и более 467 килограммов взрывчатки.
Прекращена деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В июне-июле 2024 года в 51 регионе проведены оперативно-розыскные мероприятия, отметили в ФСБ.
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