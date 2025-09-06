Появились новые детали о странном убийстве россиянина на Burning Man

Россиянин Вадим Круглов, чье тело было найдено на фестивале Burning Man, был убит ножом в одном из лагерей, а не в центре событий или в толпе, как ранее писали некоторые СМИ. О новых деталях трагедии рассказала подруга погибшего Софья Щербакова. По ее словам, сообщения о расчленении тела, его сожжении или нанесении десятков ножевых ранений не соответствуют действительности.
«Убили действительно ножом, это было не в центре, не в толпе, а среди лагерей. Его никто не расчленял, не сжигал и 40 ударов тоже не было», — заявила Щербакова в беседе с РЕН ТВ. Она добавила, что инцидент произошел вдали от оживленных мест, среди палаточных лагерей, где отсутствует освещение и видеонаблюдение. Это затрудняет расследование. По ее словам, погибший был хорошо знаком с участниками фестиваля и активно участвовал в жизни сообщества.
Тело 34-летнего Вадима Круглова обнаружили вечером 30 августа на территории временного города Блэк-Рок-Сити. По данным пресс-службы шерифа округа Першинг (штат Невада), опознание провели по отпечаткам пальцев. Официальных подозреваемых в деле на данный момент нет, расследование продолжается. Местные власти отмечают, что ранее на фестивале фиксировали только несчастные случаи, но убийство зарегистрировано впервые за всю историю мероприятия.
По информации организаторов Burning Man, Круглов приехал на фестиваль 24 августа как художник и автор одной из инсталляций. Связь с ним пропала после песчаной бури. Друзья начали поиски, но тело обнаружили случайные участники фестиваля. Свидетели сообщили полиции о конфликте в одном из лагерей незадолго до трагедии. Организаторы Burning Man выразили соболезнования семье погибшего и пообещали содействие следствию, в том числе поддержку программы анонимных сообщений свидетелей. Посольство России поддерживает контакт с офисом шерифа и оказывает помощь родственникам погибшего. Друзья Круглова собирают средства для транспортировки тела на родину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.