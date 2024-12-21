Румыния нашла неожиданные данные, расследуя «вмешательство» РФ в президентские выборы

Агентство налоговой службы Румынии ANAF выявило, что финансирование кампании в TikTok Кэлина Джорджеску, который победил в отмененном первом туре румынских президентских выборов, осуществлялось не российскими сторонами, а Национально-либеральной партией Румынии (PNL). Об этом сообщает информационный портал Snoop.ro.
«ANAF обнаружило, что PNL заплатила за кампанию, которая массово продвигала Кэлина Джорджеску в TikTok», — передает Snoop.ro. В результате проверок, проведенных инспекторами ANAF, было установлено, что финансирование кампании в TikTok под хэштегом #equilibriumverticality (равновесие и вертикальность) осуществлялось Партией национального либерализма (PNL) через агентство Kensington Communication.
Kensington Communication осуществило выплаты 130 влиятельным блогерам для распространения хэштегов через платформу TikTok в рамках президентской кампании. Общее количество просмотров составило 2,4 миллиона. В ходе кампании блогеры использовали заранее подготовленный сценарий от PNL для описания кандидата без упоминания его имени. Тем не менее, некоторые блогеры в комментариях упоминали имя Джорджеску.
Ранее Европейская комиссия запустила официальное расследование в отношении компании TikTok на основании положений акта о цифровых услугах. Это решение было вызвано подозрениями в нарушении TikTok своих обязанностей по анализу и минимизации системных рисков, которые могут повлиять на прозрачность выборных процедур. Особое внимание уделяется выборам в Румынии, прошедшим 24 ноября. В случае подтверждения нарушений, компания может быть оштрафована на сумму до 6% от ее годового дохода, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.