Румыния нашла неожиданные данные, расследуя «вмешательство» РФ в президентские выборы

В Румынии установили, что кампанию Джорджеску в TikTok оплатила не Россия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агентство заплатило 130 блогерам, чтобы они снимали видео в поддержку Джорджеску
Агентство заплатило 130 блогерам, чтобы они снимали видео в поддержку Джорджеску Фото:

Агентство налоговой службы Румынии ANAF выявило, что финансирование кампании в TikTok Кэлина Джорджеску, который победил в отмененном первом туре румынских президентских выборов, осуществлялось не российскими сторонами, а Национально-либеральной партией Румынии (PNL). Об этом сообщает информационный портал Snoop.ro.

«ANAF обнаружило, что PNL заплатила за кампанию, которая массово продвигала Кэлина Джорджеску в TikTok»,  — передает Snoop.ro. В результате проверок, проведенных инспекторами ANAF, было установлено, что финансирование кампании в TikTok под хэштегом #equilibriumverticality (равновесие и вертикальность) осуществлялось Партией национального либерализма (PNL) через агентство Kensington Communication.

Kensington Communication осуществило выплаты 130 влиятельным блогерам для распространения хэштегов через платформу TikTok в рамках президентской кампании. Общее количество просмотров составило 2,4 миллиона. В ходе кампании блогеры использовали заранее подготовленный сценарий от PNL для описания кандидата без упоминания его имени. Тем не менее, некоторые блогеры в комментариях упоминали имя Джорджеску.

Ранее Европейская комиссия запустила официальное расследование в отношении компании TikTok на основании положений акта о цифровых услугах. Это решение было вызвано подозрениями в нарушении TikTok своих обязанностей по анализу и минимизации системных рисков, которые могут повлиять на прозрачность выборных процедур. Особое внимание уделяется выборам в Румынии, прошедшим 24 ноября. В случае подтверждения нарушений, компания может быть оштрафована на сумму до 6% от ее годового дохода, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Агентство налоговой службы Румынии ANAF выявило, что финансирование кампании в TikTok Кэлина Джорджеску, который победил в отмененном первом туре румынских президентских выборов, осуществлялось не российскими сторонами, а Национально-либеральной партией Румынии (PNL). Об этом сообщает информационный портал Snoop.ro. «ANAF обнаружило, что PNL заплатила за кампанию, которая массово продвигала Кэлина Джорджеску в TikTok»,  — передает Snoop.ro. В результате проверок, проведенных инспекторами ANAF, было установлено, что финансирование кампании в TikTok под хэштегом #equilibriumverticality (равновесие и вертикальность) осуществлялось Партией национального либерализма (PNL) через агентство Kensington Communication. Kensington Communication осуществило выплаты 130 влиятельным блогерам для распространения хэштегов через платформу TikTok в рамках президентской кампании. Общее количество просмотров составило 2,4 миллиона. В ходе кампании блогеры использовали заранее подготовленный сценарий от PNL для описания кандидата без упоминания его имени. Тем не менее, некоторые блогеры в комментариях упоминали имя Джорджеску. Ранее Европейская комиссия запустила официальное расследование в отношении компании TikTok на основании положений акта о цифровых услугах. Это решение было вызвано подозрениями в нарушении TikTok своих обязанностей по анализу и минимизации системных рисков, которые могут повлиять на прозрачность выборных процедур. Особое внимание уделяется выборам в Румынии, прошедшим 24 ноября. В случае подтверждения нарушений, компания может быть оштрафована на сумму до 6% от ее годового дохода, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...