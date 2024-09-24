«Ленфильм» будет сотрудничать с китайской киностудией

24 сентября 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

«Ленфильм» будет создавать проекты совместно с китайской киностудией Фото: Размик Закарян © URA.RU Киностудия «Ленфильм» подписала меморандум о взаимодействии с киностудией из китайского Сианя. Об этом сообщили в пресс-службе «Ленфильма». «Также для развития всесторонней кооперации между „Ленфильмом“ и киностудией Сианя состоялось подписание меморандума о сотрудничестве, которое стало одним из важнейших шагов в укреплении кинематографического взаимодействия между двумя странами», — написали на сайте киностудии. Соглашение предусматривает совместные проекты, участие в фестивалях и конференциях, а также содействие в производстве и творческих инициативах. Подписание меморандума состоялось на фоне участия генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Суворова в кинофестивале «Шелковый путь» в Сиане, где были представлены восемь российских фильмов, включая новые документальные ленты «Ленфильма». Документ открывает новые горизонты для обеих сторон и направлен на совместный выход на международные кинорынки. «Ленфильм» является старейшей киностудией России с богатой историей. Первый киносеанс в России проходил именно на территории современной студии. В августе нынешний гендиректор «Ленфильма», продюсер Эдуард Суворов заявил, что хочет, чтобы главным доходом «Ленфильма» снова стала съемка фильмов, пишет 360.ru. Он также добавил, что его поразил коллектив киностудии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киностудия «Ленфильм» подписала меморандум о взаимодействии с киностудией из китайского Сианя. Об этом сообщили в пресс-службе «Ленфильма». «Также для развития всесторонней кооперации между „Ленфильмом“ и киностудией Сианя состоялось подписание меморандума о сотрудничестве, которое стало одним из важнейших шагов в укреплении кинематографического взаимодействия между двумя странами», — написали на сайте киностудии. Соглашение предусматривает совместные проекты, участие в фестивалях и конференциях, а также содействие в производстве и творческих инициативах. Подписание меморандума состоялось на фоне участия генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Суворова в кинофестивале «Шелковый путь» в Сиане, где были представлены восемь российских фильмов, включая новые документальные ленты «Ленфильма». Документ открывает новые горизонты для обеих сторон и направлен на совместный выход на международные кинорынки. «Ленфильм» является старейшей киностудией России с богатой историей. Первый киносеанс в России проходил именно на территории современной студии. В августе нынешний гендиректор «Ленфильма», продюсер Эдуард Суворов заявил, что хочет, чтобы главным доходом «Ленфильма» снова стала съемка фильмов, пишет 360.ru. Он также добавил, что его поразил коллектив киностудии.