Самолет с неисправными тормозами врезался в опору системы видеонаблюдения

В Новгородской области самолет Piper с неисправной тормозной системой столкнулся с опорой системы видеонаблюдения на аэродроме Кречевицы утром 26 сентября 2025 года. О происшествии сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. На борту находился только пилот, пострадавших нет.
«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента на аэродроме в Новгородской области <...> Утром 26 сентября 2025 года на аэродроме Кречевицы Новгородской области воздушное судно Пайпер (Piper) после запуска двигателя, ввиду неисправности системы торможения, начало самопроизвольное движение и совершило столкновение с опорой видеонаблюдения аэропорта», — сообщили представители СК в своем telegram-канале. В момент происшествия в самолете находился только пилот, пострадавших нет.
Ущерб устанавливается. Следственными органами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося.
