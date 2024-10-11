Discord снова начал работать у части россиян

12 октября 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Ряд геймеров заявили о возобновлении работы Discord в РФ (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Мессенджер Discord стал доступен для некоторых россиян. Ряд пользователей сервиса сообщили, что он начал работать без использования VPN на домашнем Wi-Fi, хотя при подключении через мобильный интернет платформа остается недоступной. Новость по теме Роскомнадзор оценил вероятность разблокировки Discord в России «В некоторых случаях Discord действительно открывается на домашнем Wi-Fi. В то время как при использовании мобильного интернета он не работает», — пишет telegram-канал Baza. Пока не ясно, по какой причине произошла частичная разблокировка сервиса. Как сообщало URA.RU ранее, Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории страны. Причиной стало то, что разработчики кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями нарушали российское законодательство, распространяя сообщения запрещенного характера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мессенджер Discord стал доступен для некоторых россиян. Ряд пользователей сервиса сообщили, что он начал работать без использования VPN на домашнем Wi-Fi, хотя при подключении через мобильный интернет платформа остается недоступной. «В некоторых случаях Discord действительно открывается на домашнем Wi-Fi. В то время как при использовании мобильного интернета он не работает», — пишет telegram-канал Baza. Пока не ясно, по какой причине произошла частичная разблокировка сервиса. Как сообщало URA.RU ранее, Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории страны. Причиной стало то, что разработчики кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями нарушали российское законодательство, распространяя сообщения запрещенного характера.