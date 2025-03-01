В Европе призвали «показать зубы» США в ответ на унижение Зеленского

Европе необходимо «показать зубы» Соединенным Штатам в ответ на унижение лидера Украины Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом. Такое мнение выразила глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, добавив, что Европе уже пора обретать независимость от США.
«Нам пора укреплять свою независимость от США <...> Мы должны показать зубы [Америке]», — заявила Штрак-Циммерман. Ее слова приводит ТАСС. Она также отметила, что Европе необходимо заключить соглашение с Украиной, установить экономический курс и переопределить свою роль в мире. Политик предложила Европейскому инвестиционному банку выпустить облигации для поддержки европейских инвестиций в разработке редкоземельных металлов. По ее словам, это могло бы принести миллиарды евро.
Зеленский 28 февраля встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам. Однако между двумя лидерами произошел конфликт, в ходе которого Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США и отсутствие благодарности за помощь в размере 350 млрд долларов. В результате сделка была отменена, а украинский лидер был вынужден досрочно покинуть Белый дом.
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