В Европе призвали «показать зубы» США в ответ на унижение Зеленского

Депутат ЕП Циммерман: Европе пора стать независимой от США
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В Европе встали на защиту Зеленского после скандала в Белом доме
В Европе встали на защиту Зеленского после скандала в Белом доме Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европе необходимо «показать зубы» Соединенным Штатам в ответ на унижение лидера Украины Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом. Такое мнение выразила глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, добавив, что Европе уже пора обретать независимость от США. 

«Нам пора укреплять свою независимость от США <...> Мы должны показать зубы [Америке]», — заявила Штрак-Циммерман. Ее слова приводит ТАСС. Она также отметила, что Европе необходимо заключить соглашение с Украиной, установить экономический курс и переопределить свою роль в мире. Политик предложила Европейскому инвестиционному банку выпустить облигации для поддержки европейских инвестиций в разработке редкоземельных металлов. По ее словам, это могло бы принести миллиарды евро.

Зеленский 28 февраля встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам. Однако между двумя лидерами произошел конфликт, в ходе которого Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США и отсутствие благодарности за помощь в размере 350 млрд долларов. В результате сделка была отменена, а украинский лидер был вынужден досрочно покинуть Белый дом.

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Европе необходимо «показать зубы» Соединенным Штатам в ответ на унижение лидера Украины Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом. Такое мнение выразила глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, добавив, что Европе уже пора обретать независимость от США.  «Нам пора укреплять свою независимость от США <...> Мы должны показать зубы [Америке]», — заявила Штрак-Циммерман. Ее слова приводит ТАСС. Она также отметила, что Европе необходимо заключить соглашение с Украиной, установить экономический курс и переопределить свою роль в мире. Политик предложила Европейскому инвестиционному банку выпустить облигации для поддержки европейских инвестиций в разработке редкоземельных металлов. По ее словам, это могло бы принести миллиарды евро. Зеленский 28 февраля встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам. Однако между двумя лидерами произошел конфликт, в ходе которого Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США и отсутствие благодарности за помощь в размере 350 млрд долларов. В результате сделка была отменена, а украинский лидер был вынужден досрочно покинуть Белый дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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