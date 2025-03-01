Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский закатил скандал в Белом доме по указке ЕС

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Зеленский изначально понимал, что не будет подписывать соглашение по редкоземельным металлам, отметил Азаров
Зеленский изначально понимал, что не будет подписывать соглашение по редкоземельным металлам, отметил Азаров Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент Украины Владимир Зеленский планировал устроить скандал во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, так как сценарий этих действий заранее продумали ему в Лондоне и Париже. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«И они (лидеры западных стран, включая Великобританию и Францию — прим. URA.RU) поставили ему (Зеленскому — прим. URA.RU) такой вот сценарий: давай-ка, парень, иди на скандал. Тебе не нужен мир, тебе не нужна эта сделка. Значит, делай все, чтобы сорвать и мирные переговоры, и сделку», — заявил Азаров в разговоре с РИА Новостями. По его словам, Зеленский отправился в Вашингтон, предварительно настроившись на скандал и осознавая, что никаких соглашений он заключать не намерен.

Между западными лидерами и президентом США существуют стратегические разногласия. Трамп выступает против дальнейших финансовых вложений в украинский конфликт и считает, что Зеленский должен уйти в отставку. В то же время европейские лидеры и британцы выражают мнение о необходимости продолжения давления на Россию, отметил Азаров. По его словам, конфликт Зеленского с Трампом мог служить укреплению позиций первого внутри Украины.

В ходе официального визита в Вашингтон Зеленский провел переговоры с Трампом в Белом доме для заключения соглашения, связанного с редкоземельными металлами. Однако, сделка так и не была подписана из-за возникшего конфликта двух лидеров. Зеленский со скандалом покинул Белый дом. После инцидента он отметил, что не считает себя виновным в произошедшем.

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Президент Украины Владимир Зеленский планировал устроить скандал во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, так как сценарий этих действий заранее продумали ему в Лондоне и Париже. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. «И они (лидеры западных стран, включая Великобританию и Францию — прим. URA.RU) поставили ему (Зеленскому — прим. URA.RU) такой вот сценарий: давай-ка, парень, иди на скандал. Тебе не нужен мир, тебе не нужна эта сделка. Значит, делай все, чтобы сорвать и мирные переговоры, и сделку», — заявил Азаров в разговоре с РИА Новостями. По его словам, Зеленский отправился в Вашингтон, предварительно настроившись на скандал и осознавая, что никаких соглашений он заключать не намерен. Между западными лидерами и президентом США существуют стратегические разногласия. Трамп выступает против дальнейших финансовых вложений в украинский конфликт и считает, что Зеленский должен уйти в отставку. В то же время европейские лидеры и британцы выражают мнение о необходимости продолжения давления на Россию, отметил Азаров. По его словам, конфликт Зеленского с Трампом мог служить укреплению позиций первого внутри Украины. В ходе официального визита в Вашингтон Зеленский провел переговоры с Трампом в Белом доме для заключения соглашения, связанного с редкоземельными металлами. Однако, сделка так и не была подписана из-за возникшего конфликта двух лидеров. Зеленский со скандалом покинул Белый дом. После инцидента он отметил, что не считает себя виновным в произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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