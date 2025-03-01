FT: США выгнали Европу из «семейного дома» после выходки Зеленского

Соединенные Штаты принудили Европу покинуть «семейный дом» после скандала, который устроил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
«Мы предоставлены сами себе, а родители по ту сторону Атлантики только что выгнали нас из семейного дома, лишили нас довольствия и лишили наследства», — передает FT слова политика. Там добавили, что после прошедших 28 февраля переговорах исчезли ожидания Европы относительно возможности убедить Трампа изменить свою позицию касательно скорого заключения мирного соглашения.
Ухудшение отношений между Зеленским и Трампом увеличивает напряженность для ведущих европейских политиков, отмечает издание. Это связано с предстоящим саммитом по Украине, который состоится в Лондоне 2 марта.
Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме 28 февраля. Переговоры завершились из-за возникшего конфликта между сторонами и Зеленский покинул Белый дом со скандалом. После инцидента президент Украины заявил о сложностях, с которыми столкнется Украина в борьбе с Россией без поддержки Соединенных Штатов. Также он отметил, что Европа, по его оценке, готова продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву.
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