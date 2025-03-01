Дзюба повторил рекорд Кержакова по количеству забитых голов

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Артем Дзюба забил 233-й гол
Артем Дзюба забил 233-й гол Фото:

Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба сравнялся по числу забитых голов с Александром Кержаковым, забив свой 233-й мяч в матче 19-го тура чемпионата России против «Пари НН». Это позволило ему подняться на вершину списка лучших бомбардиров российского футбола.

«Артем Дзюба забил 233-й гол и повторил бомбардирский рекорд Александра Кержакова среди российских футболистов», — сообщает ТАСС. Он забил свой гол на 70-й минуте игры.

В итоге «Акрон» проиграл «Пари НН» со счетом 1:2. После этого матча «Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в таблице, а «Акрон» остался с 22 очками на девятой позиции, передает RT.

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Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба сравнялся по числу забитых голов с Александром Кержаковым, забив свой 233-й мяч в матче 19-го тура чемпионата России против «Пари НН». Это позволило ему подняться на вершину списка лучших бомбардиров российского футбола. «Артем Дзюба забил 233-й гол и повторил бомбардирский рекорд Александра Кержакова среди российских футболистов», — сообщает ТАСС. Он забил свой гол на 70-й минуте игры. В итоге «Акрон» проиграл «Пари НН» со счетом 1:2. После этого матча «Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в таблице, а «Акрон» остался с 22 очками на девятой позиции, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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