Дзюба повторил рекорд Кержакова по количеству забитых голов

Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба сравнялся по числу забитых голов с Александром Кержаковым, забив свой 233-й мяч в матче 19-го тура чемпионата России против «Пари НН». Это позволило ему подняться на вершину списка лучших бомбардиров российского футбола.
«Артем Дзюба забил 233-й гол и повторил бомбардирский рекорд Александра Кержакова среди российских футболистов», — сообщает ТАСС. Он забил свой гол на 70-й минуте игры.
В итоге «Акрон» проиграл «Пари НН» со счетом 1:2. После этого матча «Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в таблице, а «Акрон» остался с 22 очками на девятой позиции, передает RT.
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