Президент США Дональд Трамп устроил «отрезвляющую взбучку» лидеру Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Белый дом 28 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Владимиру Зеленскому в Белом доме», — заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства. Она также отметила политическую слабость и моральную деградацию европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью «безумного главаря нацистского режима».
Захарова также подчеркнула, что безобразное и хамское поведение Зеленского в Вашингтоне лишь подтвердило его статус «безответственного поджигателя большой войны». Она обвинила его в уничтожении оппозиции в стране, создании тоталитарного государства и отправке миллионов своих сограждан на смерть в условиях ухудшающихся политических обстоятельств.
Ранее Захарова сравнила Зеленского с «голым королем» из сказки Ханса Кристиана Андерсена. Она заявила, что ситуация, описанная в сказке, стала реальностью во время его визита в Белый дом.
Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако сделки не случилось из-за его конфликта с президентом США Дональдом Трампом, который раскритиковал его за отказ заключать мирное соглашение. По итогу переговоров Зеленский вынужден был досрочно покинуть Белый дом, что было похоже на бегство.
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