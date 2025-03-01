Новым лидером свободного мира является президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
«Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин», — заявил Медведев, отвечая на вопрос, точно ли свободному миру нужен новый лидер. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Кая Каллас высказалась о скандальной встрече украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она заявила о необходимости искать нового руководителя для свободного мира.
«Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов — дело нас, европейцев», — подчеркнула Каллас. Сам Трамп на встрече заявил, что Зеленскому пора перестать критиковать Владимира Путина и начать стремиться к миру.
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