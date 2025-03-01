Медведев предложил своего «лидера свободного мира» в ответ Каллас

Медведев назвал Путина новым «лидером свободного мира» в ответ на слова Каллас
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Медведев назвал Путина новым лидером свободного мира
Медведев назвал Путина новым лидером свободного мира Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Новым лидером свободного мира является президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас. 

«Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин», — заявил Медведев, отвечая на вопрос, точно ли свободному миру нужен новый лидер. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Кая Каллас высказалась о скандальной встрече украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она заявила о необходимости искать нового руководителя для свободного мира.

«Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов — дело нас, европейцев», — подчеркнула Каллас. Сам Трамп на встрече заявил, что Зеленскому пора перестать критиковать Владимира Путина и начать стремиться к миру. 

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Новым лидером свободного мира является президент России Владимир Путин. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас.  «Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин», — заявил Медведев, отвечая на вопрос, точно ли свободному миру нужен новый лидер. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Кая Каллас высказалась о скандальной встрече украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она заявила о необходимости искать нового руководителя для свободного мира. «Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов — дело нас, европейцев», — подчеркнула Каллас. Сам Трамп на встрече заявил, что Зеленскому пора перестать критиковать Владимира Путина и начать стремиться к миру. 
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