Bloomberg: Трамп откажется от Зеленского и «преподнесет его голову Путину»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В окружении Трампа уверены, что после скандала он прекратит прямое общение с Зеленским
В окружении Трампа уверены, что после скандала он прекратит прямое общение с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент США Дональд Трамп готов полностью отказаться от поддержки режима украинского лидера Владимира Зеленского и «преподнести его голову» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил историк холодной войны и профессор Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса в Европе Сергей Радченко.

«Я думаю, что все ясно — мы видим, что Трамп, по сути, готов отпустить Украину <...> Он „хочет преподнести голову Зеленского на блюдечке Путину“», — заявил Радченко. Его слова приводит Bloomberg.

Некоторые в лагере Трампа считают, что президентство экс-главы США Джо Байдена только избаловало Зеленского, поэтому он надеялся на продолжение финансирования военного конфликта. Однако теперь после скандала в Белом доме «с Зеленским покончено», отметил близкий к администрации человек. Вместо этого США, вероятно, усилят давление на Киев и будут избегать контактов с Зеленским. 

Конфликт между Трампом и Зеленским произошел 28 февраля, когда лидер Украины прибыл в Вашингтон для подписания сделки по редкоземельным металлам. В результате чего, встреча закончилась международным скандалом. Сделка по ископаемым была отменена, а Зеленского попросили экстренно покинуть Белый дом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп готов полностью отказаться от поддержки режима украинского лидера Владимира Зеленского и «преподнести его голову» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил историк холодной войны и профессор Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса в Европе Сергей Радченко. «Я думаю, что все ясно — мы видим, что Трамп, по сути, готов отпустить Украину <...> Он „хочет преподнести голову Зеленского на блюдечке Путину“», — заявил Радченко. Его слова приводит Bloomberg. Некоторые в лагере Трампа считают, что президентство экс-главы США Джо Байдена только избаловало Зеленского, поэтому он надеялся на продолжение финансирования военного конфликта. Однако теперь после скандала в Белом доме «с Зеленским покончено», отметил близкий к администрации человек. Вместо этого США, вероятно, усилят давление на Киев и будут избегать контактов с Зеленским.  Конфликт между Трампом и Зеленским произошел 28 февраля, когда лидер Украины прибыл в Вашингтон для подписания сделки по редкоземельным металлам. В результате чего, встреча закончилась международным скандалом. Сделка по ископаемым была отменена, а Зеленского попросили экстренно покинуть Белый дом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...