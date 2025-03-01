Bloomberg: Трамп откажется от Зеленского и «преподнесет его голову Путину»

Президент США Дональд Трамп готов полностью отказаться от поддержки режима украинского лидера Владимира Зеленского и «преподнести его голову» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил историк холодной войны и профессор Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса в Европе Сергей Радченко.
«Я думаю, что все ясно — мы видим, что Трамп, по сути, готов отпустить Украину <...> Он „хочет преподнести голову Зеленского на блюдечке Путину“», — заявил Радченко. Его слова приводит Bloomberg.
Некоторые в лагере Трампа считают, что президентство экс-главы США Джо Байдена только избаловало Зеленского, поэтому он надеялся на продолжение финансирования военного конфликта. Однако теперь после скандала в Белом доме «с Зеленским покончено», отметил близкий к администрации человек. Вместо этого США, вероятно, усилят давление на Киев и будут избегать контактов с Зеленским.
Конфликт между Трампом и Зеленским произошел 28 февраля, когда лидер Украины прибыл в Вашингтон для подписания сделки по редкоземельным металлам. В результате чего, встреча закончилась международным скандалом. Сделка по ископаемым была отменена, а Зеленского попросили экстренно покинуть Белый дом.
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