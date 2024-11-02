Жительницу Ростова-на-Дону накажут за финансирование ВСУ

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Россиянку осудили за финансирование деятельности ВСУ Фото:

Ростовский областной суд приговорил россиянку Елену Попову к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей за государственную измену, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

«Установлено, что бывшая сотрудница государственного учреждения с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования ВСУ. Она осуждена за государственную измену и приговорена к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение приводит ТАСС.

По данным УФСБ, переведенные Поповой средства использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также для снабжения конкретных подразделений ВСУ. Средства были направлены на подразделения, участвующие в боевых действиях против ВС РФ и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Это не первое такое уголовное дело в отношении россиян.

Ранее, например, в Хабаровском крае сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре. Его также обвинил в государственной измене.

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Ростовский областной суд приговорил россиянку Елену Попову к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей за государственную измену, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области. «Установлено, что бывшая сотрудница государственного учреждения с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования ВСУ. Она осуждена за государственную измену и приговорена к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение приводит ТАСС. По данным УФСБ, переведенные Поповой средства использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также для снабжения конкретных подразделений ВСУ. Средства были направлены на подразделения, участвующие в боевых действиях против ВС РФ и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Это не первое такое уголовное дело в отношении россиян. Ранее, например, в Хабаровском крае сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре. Его также обвинил в государственной измене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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