Жительницу Ростова-на-Дону накажут за финансирование ВСУ

02 ноября 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Россиянку осудили за финансирование деятельности ВСУ Фото: Игорь Пантин © URA.RU Ростовский областной суд приговорил россиянку Елену Попову к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей за государственную измену, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области. «Установлено, что бывшая сотрудница государственного учреждения с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования ВСУ. Она осуждена за государственную измену и приговорена к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение приводит ТАСС. По данным УФСБ, переведенные Поповой средства использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также для снабжения конкретных подразделений ВСУ. Средства были направлены на подразделения, участвующие в боевых действиях против ВС РФ и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Это не первое такое уголовное дело в отношении россиян. Ранее, например, в Хабаровском крае сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре. Его также обвинил в государственной измене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ростовский областной суд приговорил россиянку Елену Попову к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей за государственную измену, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области. «Установлено, что бывшая сотрудница государственного учреждения с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования ВСУ. Она осуждена за государственную измену и приговорена к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение приводит ТАСС. По данным УФСБ, переведенные Поповой средства использовались для покупки обмундирования и амуниции, а также для снабжения конкретных подразделений ВСУ. Средства были направлены на подразделения, участвующие в боевых действиях против ВС РФ и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Это не первое такое уголовное дело в отношении россиян. Ранее, например, в Хабаровском крае сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре. Его также обвинил в государственной измене.