В интервью Чириковой* нашли «оправдание терроризма»

02 ноября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Евгению Чирикову* обвиняют в оправдании терроризма в одном из интервью в 2023 году Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Следственный комитет РФ выявил новый эпизод преступной деятельности экоактивистки Евгении Чириковой (признана иноагентом в России), эмигрировавшей на Запад. По информации пресс-службы ведомства, активистка, помимо преступлений против общественной безопасности, также обвиняется в оправдании терроризма. «Установлен новый эпизод преступной деятельности иноагента Евгении Чириковой. Следствием установлено, что не позднее 8 августа 2023 года она приняла участие в трансляции одного из видеохостингов, а также дала интервью, в котором, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. Слова ведомства передает ТАСС. В связи с этими обвинениями в отношении Чириковой возбуждено уголовное дело по статье за публичное оправдание терроризма. Ей заочно предъявлены обвинения. В ближайшее время планируется объявить ее в международный розыск. В июле текущего года активистке уже было предъявлено обвинение по другому уголовному делу, связанному с распространением ложной информации о действиях ВС РФ. *признана Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ выявил новый эпизод преступной деятельности экоактивистки Евгении Чириковой (признана иноагентом в России), эмигрировавшей на Запад. По информации пресс-службы ведомства, активистка, помимо преступлений против общественной безопасности, также обвиняется в оправдании терроризма. «Установлен новый эпизод преступной деятельности иноагента Евгении Чириковой. Следствием установлено, что не позднее 8 августа 2023 года она приняла участие в трансляции одного из видеохостингов, а также дала интервью, в котором, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. Слова ведомства передает ТАСС. В связи с этими обвинениями в отношении Чириковой возбуждено уголовное дело по статье за публичное оправдание терроризма. Ей заочно предъявлены обвинения. В ближайшее время планируется объявить ее в международный розыск. В июле текущего года активистке уже было предъявлено обвинение по другому уголовному делу, связанному с распространением ложной информации о действиях ВС РФ. *признана Минюстом РФ иноагентом