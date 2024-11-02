В интервью Чириковой* нашли «оправдание терроризма»

Следственный комитет РФ выявил новый эпизод преступной деятельности экоактивистки Евгении Чириковой (признана иноагентом в России), эмигрировавшей на Запад. По информации пресс-службы ведомства, активистка, помимо преступлений против общественной безопасности, также обвиняется в оправдании терроризма.
«Установлен новый эпизод преступной деятельности иноагента Евгении Чириковой. Следствием установлено, что не позднее 8 августа 2023 года она приняла участие в трансляции одного из видеохостингов, а также дала интервью, в котором, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. Слова ведомства передает ТАСС.
В связи с этими обвинениями в отношении Чириковой возбуждено уголовное дело по статье за публичное оправдание терроризма. Ей заочно предъявлены обвинения. В ближайшее время планируется объявить ее в международный розыск. В июле текущего года активистке уже было предъявлено обвинение по другому уголовному делу, связанному с распространением ложной информации о действиях ВС РФ.
*признана Минюстом РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.