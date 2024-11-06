Песков рассказал об ошеломляющих успехах российской экономики

Песков: Россия за 24 года поднялась до пятого места в мире по ВВП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее бюджет РФ едва превышал бюджет Нью-Йорка, заявил Песков
Ранее бюджет РФ едва превышал бюджет Нью-Йорка, заявил Песков Фото:

Россия за последние 24 года поднялась и достигла четвертого-пятого места в мире по объему ВВП. Такое заявление на просветительском марафоне «Знание. Первые» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«За 24 года России удалось проделать путь до четвертого-пятого места в мире по ВВП», — заявил Песков. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24». 

Он подчеркнул, что ранее бюджет России немного превышал бюджет Нью-Йорка, а сейчас запас прочности экономики поможет преодолеть трудные времена. Россия смогла выжить на обломках Советского Союза и преодолеть трудные времена, сохранив устойчивость, несмотря на давление со стороны Запада, заключил Песков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия за последние 24 года поднялась и достигла четвертого-пятого места в мире по объему ВВП. Такое заявление на просветительском марафоне «Знание. Первые» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «За 24 года России удалось проделать путь до четвертого-пятого места в мире по ВВП», — заявил Песков. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24».  Он подчеркнул, что ранее бюджет России немного превышал бюджет Нью-Йорка, а сейчас запас прочности экономики поможет преодолеть трудные времена. Россия смогла выжить на обломках Советского Союза и преодолеть трудные времена, сохранив устойчивость, несмотря на давление со стороны Запада, заключил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...