Россия за последние 24 года поднялась и достигла четвертого-пятого места в мире по объему ВВП. Такое заявление на просветительском марафоне «Знание. Первые» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«За 24 года России удалось проделать путь до четвертого-пятого места в мире по ВВП», — заявил Песков. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24».
Он подчеркнул, что ранее бюджет России немного превышал бюджет Нью-Йорка, а сейчас запас прочности экономики поможет преодолеть трудные времена. Россия смогла выжить на обломках Советского Союза и преодолеть трудные времена, сохранив устойчивость, несмотря на давление со стороны Запада, заключил Песков.
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