ВСУ атаковали грузовик в Курской области, есть погибший

ВСУ нанесли удар беспилотником по грузовику в деревне Бирюковка Курской области 11 октября. В результате атаки погиб 58-летний водитель грузовика, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ с помощью дрона атаковали грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района. К большому горю, в результате удара на месте погиб 58-летний водитель автомобиля», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и призвал жителей региона не возвращаться в пограничные районы до стабилизации обстановки. Ранее в Хомутовском районе в результате удара FPV-дрона погиб 55-летний мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, а еще один житель получил ранения после атаки на грузовик в селе Калиновка. Власти региона регулярно призывают жителей соблюдать меры безопасности и воздерживаться от поездок в приграничные районы.
