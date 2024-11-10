Испания хочет наладить туризм с Россией

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Мартинес заявил, что испанцы и россияне понимают друг друга
Мартинес заявил, что испанцы и россияне понимают друг друга Фото:

Испания планирует активизировать сотрудничество с Россией в области туризма. Об этом сообщил посол Испании в РФ Рикардо Мартинес Васкес.

«Наши народы понимают друг друга очень хорошо, и наши народы хотят быть вместе в туризме, и мы будем работать [над этим]», — сказал Васкес журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Накануне в Кремле состоялась церемония, в ходе которой президент Владимир Путин принял верительные грамоты от 28 послов, только что прибывших в Россию. Среди них оказались дипломаты из недружественных государств.

Ранее Испания заняла третье место в рейтинге лучших стран для тех, кто предпочитает активный отдых, сообщил сайт US News & World Report. Аналитики издания организовали опрос, в котором приняли участие около 17 тысяч жителей из 89 стран мира, передает «360.ru»

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Испания планирует активизировать сотрудничество с Россией в области туризма. Об этом сообщил посол Испании в РФ Рикардо Мартинес Васкес. «Наши народы понимают друг друга очень хорошо, и наши народы хотят быть вместе в туризме, и мы будем работать [над этим]», — сказал Васкес журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Накануне в Кремле состоялась церемония, в ходе которой президент Владимир Путин принял верительные грамоты от 28 послов, только что прибывших в Россию. Среди них оказались дипломаты из недружественных государств. Ранее Испания заняла третье место в рейтинге лучших стран для тех, кто предпочитает активный отдых, сообщил сайт US News & World Report. Аналитики издания организовали опрос, в котором приняли участие около 17 тысяч жителей из 89 стран мира, передает «360.ru»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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