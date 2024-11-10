Испания хочет наладить туризм с Россией

Испания планирует активизировать сотрудничество с Россией в области туризма. Об этом сообщил посол Испании в РФ Рикардо Мартинес Васкес.
«Наши народы понимают друг друга очень хорошо, и наши народы хотят быть вместе в туризме, и мы будем работать [над этим]», — сказал Васкес журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Накануне в Кремле состоялась церемония, в ходе которой президент Владимир Путин принял верительные грамоты от 28 послов, только что прибывших в Россию. Среди них оказались дипломаты из недружественных государств.
Ранее Испания заняла третье место в рейтинге лучших стран для тех, кто предпочитает активный отдых, сообщил сайт US News & World Report. Аналитики издания организовали опрос, в котором приняли участие около 17 тысяч жителей из 89 стран мира, передает «360.ru»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.