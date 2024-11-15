Власти Абхазии отзывают законопроект, вызвавший массовые протесты в республике

Власти Абхазии отзывают законопроект об инвестсоглашении с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, бжания алан
Аслан Бжания пошел на уступки протестующим Фото:

Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом заявили в пресс-службе Аслала Бжания. Причина — необходимость стабилизировать обстановку в республике, где сейчас проходит акция простеста.

В настоящее время протестующие ворвались в здание парламента. Они заявляют, что выступают не против отношений с Россией, а «против олигархов». По информации минздрава республики, восемь человек уже получили ранения. Протестующие требуют отставки президента.

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Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом заявили в пресс-службе Аслала Бжания. Причина — необходимость стабилизировать обстановку в республике, где сейчас проходит акция простеста. В настоящее время протестующие ворвались в здание парламента. Они заявляют, что выступают не против отношений с Россией, а «против олигархов». По информации минздрава республики, восемь человек уже получили ранения. Протестующие требуют отставки президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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