Власти Абхазии отзывают законопроект, вызвавший массовые протесты в республике

Власти Абхазии отзывают законопроект об инвестсоглашении с Россией

15 ноября 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Аслан Бжания пошел на уступки протестующим Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом заявили в пресс-службе Аслала Бжания. Причина — необходимость стабилизировать обстановку в республике, где сейчас проходит акция простеста. В настоящее время протестующие ворвались в здание парламента. Они заявляют, что выступают не против отношений с Россией, а «против олигархов». По информации минздрава республики, восемь человек уже получили ранения. Протестующие требуют отставки президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом заявили в пресс-службе Аслала Бжания. Причина — необходимость стабилизировать обстановку в республике, где сейчас проходит акция простеста. В настоящее время протестующие ворвались в здание парламента. Они заявляют, что выступают не против отношений с Россией, а «против олигархов». По информации минздрава республики, восемь человек уже получили ранения. Протестующие требуют отставки президента.