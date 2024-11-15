Власти Абхазии отзывают законопроект, вызвавший массовые протесты в республике

Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом заявили в пресс-службе Аслала Бжания. Причина — необходимость стабилизировать обстановку в республике, где сейчас проходит акция простеста.
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Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом заявили в пресс-службе Аслала Бжания. Причина — необходимость стабилизировать обстановку в республике, где сейчас проходит акция простеста. В настоящее время протестующие ворвались в здание парламента. Они заявляют, что выступают не против отношений с Россией, а «против олигархов». По информации минздрава республики, восемь человек уже получили ранения. Протестующие требуют отставки президента.