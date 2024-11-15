Москалькова: РФ пытается вернуть 23 человек, насильно вывезенных на Украину

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Москалькова сообщила о 23 гражданах России, вывезенных украинцами с территории РФ
Москалькова сообщила о 23 гражданах России, вывезенных украинцами с территории РФ Фото:

Россия активно работает над возвращением 23 граждан, насильно вывезенных на Украину из Курской области. В настоящее время Киев рассматривает предоставленные документы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 

«Сегодня продолжается диалог с Международным комитетом Красного креста, с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян. Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области», — заявила Москалькова журналистам. Ее слова передает ТАСС. 

Москалькова уточнила, что отправленные документы в настоящее время находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса. Она также отметила, что среди вывезенных граждан есть новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой и инвалид-колясочник.

Ранее Москалькова сообщила, что в Сумской области Украины были обнаружены 13 граждан России, перемещенных из Курской области. Также она заявил о проходящий переговорах с украинской стороной.

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Россия активно работает над возвращением 23 граждан, насильно вывезенных на Украину из Курской области. В настоящее время Киев рассматривает предоставленные документы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.  «Сегодня продолжается диалог с Международным комитетом Красного креста, с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян. Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области», — заявила Москалькова журналистам. Ее слова передает ТАСС.  Москалькова уточнила, что отправленные документы в настоящее время находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса. Она также отметила, что среди вывезенных граждан есть новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой и инвалид-колясочник. Ранее Москалькова сообщила, что в Сумской области Украины были обнаружены 13 граждан России, перемещенных из Курской области. Также она заявил о проходящий переговорах с украинской стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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