Москалькова: РФ пытается вернуть 23 человек, насильно вывезенных на Украину

Россия активно работает над возвращением 23 граждан, насильно вывезенных на Украину из Курской области. В настоящее время Киев рассматривает предоставленные документы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня продолжается диалог с Международным комитетом Красного креста, с украинским омбудсменом о процедуре возвращения курян. Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области», — заявила Москалькова журналистам. Ее слова передает ТАСС.
Москалькова уточнила, что отправленные документы в настоящее время находятся на рассмотрении у уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и его офиса. Она также отметила, что среди вывезенных граждан есть новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой и инвалид-колясочник.
Ранее Москалькова сообщила, что в Сумской области Украины были обнаружены 13 граждан России, перемещенных из Курской области. Также она заявил о проходящий переговорах с украинской стороной.
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