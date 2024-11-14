В Подмосковье житель нашел противопехотную мину в своей квартире

В подмосковной Лобне житель квартиры обнаружил под полом противопехотную мину. Об этом рассказала глава города Анна Кротова.
«В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — написала Кротова в своем telegram-канале. Она добавила, что в 18:20 было принято решение об эвакуации 38 жильцов.
Место происшествия оцеплено, проезд закрыт, ожидаются саперы. Эвакуированные размещены в Доме культуры «Луговая». По информации telegram-канала Mash, мину оставил предыдущий хозяин, возможно, черный копатель.
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