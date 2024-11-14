В Подмосковье житель нашел противопехотную мину в своей квартире

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Мину в квартире мог оставить предыдущий хозяин жилплощади
Мину в квартире мог оставить предыдущий хозяин жилплощади Фото:

В подмосковной Лобне житель квартиры обнаружил под полом противопехотную мину. Об этом рассказала глава города Анна Кротова.

«В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — написала Кротова в своем telegram-канале. Она добавила, что в 18:20 было принято решение об эвакуации 38 жильцов.

Место происшествия оцеплено, проезд закрыт, ожидаются саперы. Эвакуированные размещены в Доме культуры «Луговая». По информации telegram-канала Mash, мину оставил предыдущий хозяин, возможно, черный копатель.

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В подмосковной Лобне житель квартиры обнаружил под полом противопехотную мину. Об этом рассказала глава города Анна Кротова. «В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — написала Кротова в своем telegram-канале. Она добавила, что в 18:20 было принято решение об эвакуации 38 жильцов. Место происшествия оцеплено, проезд закрыт, ожидаются саперы. Эвакуированные размещены в Доме культуры «Луговая». По информации telegram-канала Mash, мину оставил предыдущий хозяин, возможно, черный копатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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