Захарова припомнила Макрону богохульство на открытии Олимпиады в Париже

Папа Римский Франциск отказался посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери из-за спорного дизайна нового шпиля, предложенного первой леди Франции, Брижит Макрон. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Причиной отдающего презрением решения Франциска не ехать на церемонию открытия собора стали оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эммануэля — госпожи Брижит — вместо восстановления исторического здания водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами», — заявила Захарова. Это сообщение она опубликовала в своем официальном telegram-канале.
Дополнительно, представитель МИД подчеркнула, что такие «фаллообразные озабоченности» французской элиты стали основной причиной отказа Папы Римского от участия в мероприятии. При этом, по словам Захаровой, власти Франции заявляют, что у понтифика в день открытия проходит рукоположение католических прелатов. «Но все прекрасно понимают истинные мотивы произошедшего и аплодируют понтифику стоя», — отметила политик.
Ранее во Франции возникло недовольство в связи с объявлением о том, что президент Эммануэль Макрон планирует выступить в соборе Нотр-Дам-де-Пари 7 декабря в рамках торжественного мероприятия, посвященного его повторному открытию после реставрации, пишет RT. Люди стали создавать мемы, изображающие Макрона в католической рясе. В дополнение, некоторые пользователи сети напомнили, что проведение политических мероприятий в религиозных заведениях прямо запрещено французским законодательством.
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