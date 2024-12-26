Совершила теракт в Курской области и скрылась на родине: что грозит датской наемнице ВСУ

Наемница ВСУ сбежала на родину после вторжения в Курскую область

27 декабря 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

Обвиненная в терроризме гражданка Дании оказалась профессиональным военным Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Ставшая в РФ фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве 29-летняя Аннабель Йоргенсен из Дании является профессиональным военным. По данным следствия, перед тем как примкнуть к ВСУ она была солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. Впрочем, предстать перед российским судом ей не грозит. Осведомленные источники отмечают, что Йоргенсен уже вернулась на родину. Подробнее о злодеяниях датчанки — узнаете из материала URA.RU. Теракты в Курской области под руководством ВСУ В начале августа украинские боевики вторглись в Курскую область через неработающий автомобильный пропускной пункт «Суджанский». Именно туда не позднее 15 ноября прибыла Йоргенсен. Участие датчанки в боях против ВС РФ трактуется как теракт, который иностранка совершила в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими и наемниками вооруженных сил Украины. На данные СКР ссылается « Коммерсант ». Обвинение считает — действия наемницы привели к тяжким последствиям. Среди прочего — нападение на населенные пункты Суджанского района, обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий и мест дислокации военны, а также правоохранителей. Новость по теме Наемница из Дании сбежала от суда после вторжения ВСУ под Курском Что грозит наемнице из Дании По одной из статей Йоргенсен грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. По другому обвинению — до 15 лет заключения. В скором времени следствие объявит датчанку в розыск. При этом суд должен санкционировать арест. Так как наемница уже покинула страну, ожидается, что приговор ей вынесут заочно. Позиция защиты Йоргенсен Представитель адвокатской коллегии «Барристер» Игорь Дюкин подтвердил, что присутствовал при вынесении постановления о привлечении гражданки Дании в качестве обвиняемой. Позиция защиты строится на том, что следствие не предоставило убедительных доказательств о пребывании Йоргенсен на территории РФ. Более подробную информацию адвокат обещал предоставить в случае, если состоится его встреча с подзащитной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ставшая в РФ фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве 29-летняя Аннабель Йоргенсен из Дании является профессиональным военным. По данным следствия, перед тем как примкнуть к ВСУ она была солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. Впрочем, предстать перед российским судом ей не грозит. Осведомленные источники отмечают, что Йоргенсен уже вернулась на родину. Подробнее о злодеяниях датчанки — узнаете из материала URA.RU. В начале августа украинские боевики вторглись в Курскую область через неработающий автомобильный пропускной пункт «Суджанский». Именно туда не позднее 15 ноября прибыла Йоргенсен. Участие датчанки в боях против ВС РФ трактуется как теракт, который иностранка совершила в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими и наемниками вооруженных сил Украины. На данные СКР ссылается «Коммерсант». Обвинение считает — действия наемницы привели к тяжким последствиям. Среди прочего — нападение на населенные пункты Суджанского района, обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий и мест дислокации военны, а также правоохранителей. По одной из статей Йоргенсен грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. По другому обвинению — до 15 лет заключения. В скором времени следствие объявит датчанку в розыск. При этом суд должен санкционировать арест. Так как наемница уже покинула страну, ожидается, что приговор ей вынесут заочно. Представитель адвокатской коллегии «Барристер» Игорь Дюкин подтвердил, что присутствовал при вынесении постановления о привлечении гражданки Дании в качестве обвиняемой. Позиция защиты строится на том, что следствие не предоставило убедительных доказательств о пребывании Йоргенсен на территории РФ. Более подробную информацию адвокат обещал предоставить в случае, если состоится его встреча с подзащитной.