Стало известно о новом руководстве «Ленкома Марка Захарова»

Пост худрука «Ленкома Марка Захарова» занял Владимир Панков
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Панков стал худруком «Ленкома Марка Захарова»
Панков стал худруком «Ленкома Марка Захарова» Фото:

Художественным руководителем Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» стал актер, режиссер и композитор Владимир Панков. Об этом сообщили журналисты. 

«Пост художественного руководителя театра „Ленком Марка Захарова“ занял заслуженный деятель искусств Владимир Панков», — передает ТАСС. Отмечается, что также на пост руководителя был назначен Дмитрий Берестов, который находился на той же должности в «Театре на Юго-Западе». 

Ранее 77-летний худрук «Ленкома» Марк Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. Он сам обратился в больницу, за его состоянием наблюдают врачи. Подробно о жизни Варшавера — в материале URA.RU. 

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Художественным руководителем Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» стал актер, режиссер и композитор Владимир Панков. Об этом сообщили журналисты.  «Пост художественного руководителя театра „Ленком Марка Захарова“ занял заслуженный деятель искусств Владимир Панков», — передает ТАСС. Отмечается, что также на пост руководителя был назначен Дмитрий Берестов, который находился на той же должности в «Театре на Юго-Западе».  Ранее 77-летний худрук «Ленкома» Марк Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. Он сам обратился в больницу, за его состоянием наблюдают врачи. Подробно о жизни Варшавера — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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