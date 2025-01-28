Стало известно о новом руководстве «Ленкома Марка Захарова»

Художественным руководителем Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» стал актер, режиссер и композитор Владимир Панков. Об этом сообщили журналисты.
«Пост художественного руководителя театра „Ленком Марка Захарова“ занял заслуженный деятель искусств Владимир Панков», — передает ТАСС. Отмечается, что также на пост руководителя был назначен Дмитрий Берестов, который находился на той же должности в «Театре на Юго-Западе».
Ранее 77-летний худрук «Ленкома» Марк Варшавер был госпитализирован в средне-тяжелом состоянии. Он сам обратился в больницу, за его состоянием наблюдают врачи. Подробно о жизни Варшавера — в материале URA.RU.
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