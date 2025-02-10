Аналитики выяснили, представителям каких профессий подняли зарплату в Петербурге

С начала 2025 года аналитики hh.ru зафиксировали изменения в зарплатных предложениях на рынке труда Санкт-Петербурга. Динамика зарплат может значительно варьироваться в зависимости от профессиональной сферы и времени года.
«Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге находится на уровне 80 тыс. рублей и почти никак не изменилась за месяц. Между тем соискатели сразу из нескольких профессиональных сфер могли почувствовать увеличение предлагаемого дохода со стороны компаний», — анализом поделилась пресс-служба HeadHunter в официальном telegram-канале.
Особенно повезло топ-менеджерам, чьи зарплатные предложения увеличились на 3,2 тысячи рублей, достигнув в среднем 144,9 тысячи рублей. Также рост заметен в сферах управления персоналом, финансов, бухгалтерии и продаж, где средние зарплаты увеличились на 1,7-2,3 тысячи рублей. В то время как некоторые специалисты радуются увеличению доходов, другие сталкиваются с уменьшением зарплатных предложений. Самое значительное падение произошло в административной сфере, где зарплаты снизились почти на 5 тысяч рублей. Похожая ситуация наблюдается в сферах доставки товаров и логистики, а также у обслуживающего персонала.
Необходимо учитывать, что динамика зарплат может быть связана с сезонными колебаниями. Например, в предпраздничные дни зарплаты могут быть значительно выше. Сейчас же идет небольшой откат после новогодних праздников. Сравнивая с началом 2024 года, в начале 2025 года не наблюдается падения в предлагаемых зарплатах ни по одной из профессиональных сфер. Напротив, в некоторых сферах, таких как автосервис, строительство, производство, юриспруденция и сельское хозяйство, замечен значительный рост доходов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.