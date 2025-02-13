13 февраля 2025

Стало известно, из-за чего могли застрелить экс-мэра Самары

Внучка убитого экс-мэра Самары ссорилась с дедом из-за денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший муж главной подозреваемой подтвердил о ее конфликте с дедом из-за денег
Бывший муж главной подозреваемой подтвердил о ее конфликте с дедом из-за денег Фото:

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова 30-летняя внучка Екатерина часто ссорилась с родным дедом из-за денег. Об этом рассказал ее бывший супруг Влад Пасек. 

«Отношения у Екатерины с семьей были не очень. У них происходили постоянные ссоры и скандалы из-за денег. Про деньги они постоянно говорили», — рассказал aif.ru экс-муж Екатерины. Сейчас Пасек проживает в Израиле и обещает приехать в Самару, чтобы забрать к себе их общего сына-школьника. 

При этом Пасек не смог утвердительно ответить, могла ли его бывшая супруга пойти на двойное убийство из-за корыстных мотивов. После расправы, тела Тархова и его супруги Натальи находились в бочках с консервирующим веществом около месяца. Часть останков подозреваемая могла расфасовать по пакетам и выбросить в мусорку.

По версии следствия, подозреваемая тщательно готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователи выяснили, что Екатерина успела продать ювелирные украшения и часть имущества убитой четы Тарховых. 

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Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова 30-летняя внучка Екатерина часто ссорилась с родным дедом из-за денег. Об этом рассказал ее бывший супруг Влад Пасек.  «Отношения у Екатерины с семьей были не очень. У них происходили постоянные ссоры и скандалы из-за денег. Про деньги они постоянно говорили», — рассказал aif.ru экс-муж Екатерины. Сейчас Пасек проживает в Израиле и обещает приехать в Самару, чтобы забрать к себе их общего сына-школьника.  При этом Пасек не смог утвердительно ответить, могла ли его бывшая супруга пойти на двойное убийство из-за корыстных мотивов. После расправы, тела Тархова и его супруги Натальи находились в бочках с консервирующим веществом около месяца. Часть останков подозреваемая могла расфасовать по пакетам и выбросить в мусорку. По версии следствия, подозреваемая тщательно готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователи выяснили, что Екатерина успела продать ювелирные украшения и часть имущества убитой четы Тарховых. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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