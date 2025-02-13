Стало известно, из-за чего могли застрелить экс-мэра Самары

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова 30-летняя внучка Екатерина часто ссорилась с родным дедом из-за денег. Об этом рассказал ее бывший супруг Влад Пасек.
«Отношения у Екатерины с семьей были не очень. У них происходили постоянные ссоры и скандалы из-за денег. Про деньги они постоянно говорили», — рассказал aif.ru экс-муж Екатерины. Сейчас Пасек проживает в Израиле и обещает приехать в Самару, чтобы забрать к себе их общего сына-школьника.
При этом Пасек не смог утвердительно ответить, могла ли его бывшая супруга пойти на двойное убийство из-за корыстных мотивов. После расправы, тела Тархова и его супруги Натальи находились в бочках с консервирующим веществом около месяца. Часть останков подозреваемая могла расфасовать по пакетам и выбросить в мусорку.
По версии следствия, подозреваемая тщательно готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователи выяснили, что Екатерина успела продать ювелирные украшения и часть имущества убитой четы Тарховых.
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