В России необходимо увеличение пошлин на импортные товары. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, данный шаг необходим для поддержки отечественных производителей, особенно в условиях, когда западные бренды покинули российский рынок.
«Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», — сказал РИА Новости Гусев. Он подчеркнул, что такие меры будут способствовать защите интересов российских предприятий и укреплению внутреннего рынка.
Гусев также отметил, что Россия всегда открыта для новых предложений и идей, но приоритет следует отдавать отечественным компаниям, которые уже смогли предложить качественные альтернативы иностранным товарам, особенно в модной индустрии. Парламентарий выразил мнение о необходимости создания благоприятных условий для развития всех отраслей российской экономики.
Ранее известные мировые бренды одежды, включая Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, заявили о возможности возвращения на российский рынок. В настоящее время представители данных компаний ведут закрытые переговоры по этому вопросу. Тем не менее возвращение западных марок на российский рынок может оказаться затруднительным из-за успешной адаптации и укрепления позиций отечественных производителей одежды.
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