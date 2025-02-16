В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары

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Пошлины на импортные товары необходимо повысить, заявил Гусев
Пошлины на импортные товары необходимо повысить, заявил Гусев Фото:

В России необходимо увеличение пошлин на импортные товары. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, данный шаг необходим для поддержки отечественных производителей, особенно в условиях, когда западные бренды покинули российский рынок.

«Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», — сказал РИА Новости Гусев. Он подчеркнул, что такие меры будут способствовать защите интересов российских предприятий и укреплению внутреннего рынка.

Гусев также отметил, что Россия всегда открыта для новых предложений и идей, но приоритет следует отдавать отечественным компаниям, которые уже смогли предложить качественные альтернативы иностранным товарам, особенно в модной индустрии. Парламентарий выразил мнение о необходимости создания благоприятных условий для развития всех отраслей российской экономики.

Ранее известные мировые бренды одежды, включая Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, заявили о возможности возвращения на российский рынок. В настоящее время представители данных компаний ведут закрытые переговоры по этому вопросу. Тем не менее возвращение западных марок на российский рынок может оказаться затруднительным из-за успешной адаптации и укрепления позиций отечественных производителей одежды.

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В России необходимо увеличение пошлин на импортные товары. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, данный шаг необходим для поддержки отечественных производителей, особенно в условиях, когда западные бренды покинули российский рынок. «Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», — сказал РИА Новости Гусев. Он подчеркнул, что такие меры будут способствовать защите интересов российских предприятий и укреплению внутреннего рынка. Гусев также отметил, что Россия всегда открыта для новых предложений и идей, но приоритет следует отдавать отечественным компаниям, которые уже смогли предложить качественные альтернативы иностранным товарам, особенно в модной индустрии. Парламентарий выразил мнение о необходимости создания благоприятных условий для развития всех отраслей российской экономики. Ранее известные мировые бренды одежды, включая Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, заявили о возможности возвращения на российский рынок. В настоящее время представители данных компаний ведут закрытые переговоры по этому вопросу. Тем не менее возвращение западных марок на российский рынок может оказаться затруднительным из-за успешной адаптации и укрепления позиций отечественных производителей одежды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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