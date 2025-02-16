16 февраля 2025

Bloomberg: в США считают, что только Китай нужен им для урегулирования СВО

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В США не считают ЕС значимым игроком
В США не считают ЕС значимым игроком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чиновники США заявили европейским коллегам, что в дискуссиях по ситуации на Украине основные роли играют Вашингтон и Пекин, тогда как Европа не рассматривается как значительный участник. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова неназванного европейского чиновника.

«Американские официальные лица заявили некоторым европейцам в Мюнхене, что, по их мнению, Америка и Китай — две крупные державы в дискуссиях по Украине... США будут держать европейцев в курсе прогресса, но они не рассматриваются в качестве значимых игроков», — говорится в материале агентства.

По информации, предоставленной пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым, в ходе беседы 12 февраля президент России Владимир Путин со своим коллегой из США Дональдом Трампом обсудили процесс урегулирования ситуации на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что в решении украинского вопроса Вашингтон выступает как главный визави Москвы.

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Чиновники США заявили европейским коллегам, что в дискуссиях по ситуации на Украине основные роли играют Вашингтон и Пекин, тогда как Европа не рассматривается как значительный участник. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова неназванного европейского чиновника. «Американские официальные лица заявили некоторым европейцам в Мюнхене, что, по их мнению, Америка и Китай — две крупные державы в дискуссиях по Украине... США будут держать европейцев в курсе прогресса, но они не рассматриваются в качестве значимых игроков», — говорится в материале агентства. По информации, предоставленной пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым, в ходе беседы 12 февраля президент России Владимир Путин со своим коллегой из США Дональдом Трампом обсудили процесс урегулирования ситуации на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что в решении украинского вопроса Вашингтон выступает как главный визави Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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