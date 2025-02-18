Лавров заявил, что Европе нет места за столом переговоров по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европе нет места за столом переговоров по Украине. Свою мысль он озвучил в контексте того, что страны ЕС вместо окончательного завершения конфликта хотят достигнуть именно перемирия между Россией и Украиной для того, чтобы усилить последнюю.
«Сейчас на Мюнхенской конференции прозвучали „призывы“, <...> что нужно заключать прежде всего перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении. <...> Получается, у европейцев „философия“ никуда не делась. Поэтому не знаю, что им делать за переговорным столом», — отметил Лавров. Его сообщение опубликовано в telegram-канале МИД РФ.
Еще во время разговора по телефону с российским главой Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп давал понять, что Европы может не быть на переговорах по Украине. Причем такие заявления он делал и раньше. Схожий тезис озвучивал и спецпредставитель Трампа Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила на днях.
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