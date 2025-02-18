Лавров заявил, что Европе нет места за столом переговоров по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Лавров подчеркнул, что Европе не место за столом переговоров по Украине из-за их отношения к конфликту
Сергей Лавров подчеркнул, что Европе не место за столом переговоров по Украине из-за их отношения к конфликту Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европе нет места за столом переговоров по Украине. Свою мысль он озвучил в контексте того, что страны ЕС вместо окончательного завершения конфликта хотят достигнуть именно перемирия между Россией и Украиной для того, чтобы усилить последнюю.

«Сейчас на Мюнхенской конференции прозвучали „призывы“, <...> что нужно заключать прежде всего перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении. <...> Получается, у европейцев „философия“ никуда не делась. Поэтому не знаю, что им делать за переговорным столом», — отметил Лавров. Его сообщение опубликовано в telegram-канале МИД РФ.

Еще во время разговора по телефону с российским главой Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп давал понять, что Европы может не быть на переговорах по Украине. Причем такие заявления он делал и раньше. Схожий тезис озвучивал и спецпредставитель Трампа Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила на днях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европе нет места за столом переговоров по Украине. Свою мысль он озвучил в контексте того, что страны ЕС вместо окончательного завершения конфликта хотят достигнуть именно перемирия между Россией и Украиной для того, чтобы усилить последнюю. «Сейчас на Мюнхенской конференции прозвучали „призывы“, <...> что нужно заключать прежде всего перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении. <...> Получается, у европейцев „философия“ никуда не делась. Поэтому не знаю, что им делать за переговорным столом», — отметил Лавров. Его сообщение опубликовано в telegram-канале МИД РФ. Еще во время разговора по телефону с российским главой Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп давал понять, что Европы может не быть на переговорах по Украине. Причем такие заявления он делал и раньше. Схожий тезис озвучивал и спецпредставитель Трампа Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила на днях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...