Российские войска начали боевые действия в населенном пункте Бурлацкое, который расположен на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«В районе поселка Бурлацкое тут у наших войск есть продвижение, подошли к данному населенному пункту и начали бои на его окраинах», — сказал Рогов, его слова передает ТАСС. До этого, 24 февраля, Рогов также сообщил, что российские подразделения успешно завершили зачистку Новоочереватого от ВСУ, что позволило перейти к следующему этапу военных действий на территории Украины.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Российской Федерации готовят операцию по окружению двух тысяч украинских военнослужащих в районе Константинополя. Кроме того, по данным аналитиков из DeepState, российские войска также активно наступают на южнодонецком направлении. Отмечалось, что российские подразделения продвинулись на север и достигли населенного пункта Бурлацкое, что значительно усиливает давление на украинские войска и повышает риск формирования так называемого «котла».
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