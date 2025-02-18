ВС РФ готовятся взять в котел две тысячи бойцов ВСУ под Константинополем

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ВСУ рискуют попасть в котел в российских регионах
ВСУ рискуют попасть в котел в российских регионах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аналитический ресурс DeepState предупредил о возможности попадания Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окружение российских войск в районе Константинополя в ДНР. Соответствующая информация была опубликована в telegram-канале украинского проекта. Также Mash уточнял, что «в котел» рискуют угодить до 2000 бойцов ВСУ.

В сообщении DeepState указывается на активное продвижение Вооруженных сил России вдоль трассы на Запорожье и их приближение к южным окраинам Константинополя. Это создает условия для возможного окружения украинских войск.

В районе села Константинополь в ДНР четыре батальона Вооруженных сил Украины, насчитывающие приблизительно 2000 человек, могут оказаться в окружении, также отмечал telegram-канал Mash. По данным канала, в случае успешного завершения операции по окружению, данный «котел» станет одним из наиболее значительных за всю историю СВО.

Помимо этого, аналитики DeepState отмечают успешное наступление российских войск и на южнодонецком направлении. Российские подразделения продвинулись на север к населенному пункту Бурлацкое, что дополнительно усугубляет ситуацию для ВСУ, увеличивая риск формирования котла.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны, с просьбой рассказать об обстановке под Константинополем. Ответ ожидается. 

На днях командир чеченского батальона «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявлял, что большая часть бойцов ВСУ в Курской области была уничтожена. При этом он отметил, что бои в регионе продолжаются, а также идет продвижение и на других направлениях. Российская армия также успешно громит колонны противника в зоне СВО. 

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Аналитический ресурс DeepState предупредил о возможности попадания Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окружение российских войск в районе Константинополя в ДНР. Соответствующая информация была опубликована в telegram-канале украинского проекта. Также Mash уточнял, что «в котел» рискуют угодить до 2000 бойцов ВСУ. В сообщении DeepState указывается на активное продвижение Вооруженных сил России вдоль трассы на Запорожье и их приближение к южным окраинам Константинополя. Это создает условия для возможного окружения украинских войск. В районе села Константинополь в ДНР четыре батальона Вооруженных сил Украины, насчитывающие приблизительно 2000 человек, могут оказаться в окружении, также отмечал telegram-канал Mash. По данным канала, в случае успешного завершения операции по окружению, данный «котел» станет одним из наиболее значительных за всю историю СВО. Помимо этого, аналитики DeepState отмечают успешное наступление российских войск и на южнодонецком направлении. Российские подразделения продвинулись на север к населенному пункту Бурлацкое, что дополнительно усугубляет ситуацию для ВСУ, увеличивая риск формирования котла. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны, с просьбой рассказать об обстановке под Константинополем. Ответ ожидается.  На днях командир чеченского батальона «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявлял, что большая часть бойцов ВСУ в Курской области была уничтожена. При этом он отметил, что бои в регионе продолжаются, а также идет продвижение и на других направлениях. Российская армия также успешно громит колонны противника в зоне СВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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