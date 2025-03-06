DM: после решения Трампа Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ

Британские крылатые ракеты Storm Shadow оказались бесполезными для Вооруженных сил Украины после того, как Соединенные Штаты прекратили передавать разведывательные данные. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
«Поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow бесполезны на Украине теперь, когда президент Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам», — говорится в материале Daily Mail. Согласно статье, для наведения ракет Storm Shadow необходима информация, которую ранее предоставляли Соединенные Штаты, и прекращение передачи разведданных может серьезно подорвать возможности ВСУ на поле боя.
Изначально у Лондона было 900 ракет Storm Shadow стоимостью около двух миллионов фунтов стерлингов каждая, но к ноябрю 2024 года их осталось примерно 600 из-за поставок Украине. Недавно телеканал Sky News сообщил, что США полностью прекратили делиться разведданными с Киевом, также они запретили Великобритании передавать данные американской разведки после приостановки военной помощи Украине.
По данным телеканала Fox News, что США приостанавливают поставки боеприпасов и техники до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина продемонстрировала приверженность мирным переговорам. Он также допустил, что остановка военной помощи может быть временной.
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